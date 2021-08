BiH: Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH predložio produženje mjera borbe protiv pandemije

Krizni štab/stožer federalnog Ministarstva zdravstva predložio je na današnjoj sjednici produženje aktuelnih epidemioloških mjera i prijedlog uputio entitetskoj vladi, javlja Anadolu Agency (AA).

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez je kazao da je Krizni štab odlućio produžiti sve mjere koje su i do sada bile na snazi zbog toga što se posljednje dvije ili tri sedmice bilježi pogoršanje epidemiološke situacije u FBiH.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, sedmodnevna incidenca i dalje raste, te u Federaciji iznosi 77,2 slučaja/100.000 stanovnika. Značajna povećanja broja oboljelih zabilježena su u tri kantona: Hercegovačko-neretvanskom (296/100.000), Zapadno-hercegovačkom (192/100.000) i Kantonu 10 (164/100.000).

“Iz ovoga vidimo da imamo konstantni rast. Bitno je reći da smo u protekloj sedmici imali tri osobe na respiratoru, a trenutno imamo deset osoba. Primjetan je porast i ono što smo i očekivali da se delta varijanta koronavirusa dosta brže širi i da već sada imamo ulazak u četvrti val pandemije“, kazao je Čerkez.

On je dalje kazao da je Krizni štab razmatrao i uvođenje drugih mjera, a o čemu će odlučivati u narednom periodu shodno situaciji na terenu. Dodao je da kantonalne vlasti imaju pravo po potrebi uvoditi i vlastite mjere.

U posljednjih sedam dana zabilježen je porast svih indikatora (broj hospitaliziranih, broj pacijanata na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji te smrtnih slučajeva).

Iz Kriznog štaba su poručili da će pratiti epidemiološku situaciju te u skladu s tim razmotriti uvođenje mjera kojim bi bio zabranjen ulazak u javne objekte bez potvrde o vakcinalnom statusu, negativnom PCR ili antigenskom testu ili potvrde o prebolovanom COVID-19.

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, Krizni štab federalnog Ministarstva zdravstva poziva građane da poštuju sve propisane mjere zaštite te da se vakcinišu kako bi zaštitili sebe i svoje najmilije.

“Ove mjere idu u smjeru zajedništva i povećanja zajedničke odgovornosti. One pokušavaju da izbjegnemo ono što smo imali u proteklom periodu, a to su lockdown i restrikcije. Pokušavamo da vratimo normalan način života i tome moramo svi zajedno doprinijeti. Slijedimo evropske i svjetske trendove kada govorimo o epidemiološkim mjerama i to nisu naši izumi. Te mjere pokazuju dobre rezultate u mnogim zemljama“, kazao je Čerkez.

U vezi sa skorim početkom nove školske godine, Čerkez je kazao da su na snazi sve prethodno donesene opšte epidemiološke mjere, a da će svi kantoni zasebno donijeti odluke o metodu provedbe nastave shodno situaciji u tim mjestima.

Čerkez je pozvao građane da iskoriste priliku i vakcinišu se protiv koronavirusa te je dodao da je to jedini način da se naprave krupniji iskoraci ka normalnijem načinu života.

“Trenutno je vakcinisano 17 posto stanovnika i očekujemo da će se u narednom periodu vakcinisati više ljudi. Jako je važno da se vakcinišu najmanje jednom dozom prije početka novog vala. Smatramo da je to jedini put ka normalizaciji života i drugog rješenja nema. Ovo što se dešava u svijetu možemo posmatrati kao posljedicu toga što je vakcinacija išla sporo i što nismo imali bržu dinamiku. Tako smo dozvolili virusu da kroz mutacije dobija ovu bitku. Kada se svi vakcinišemo, vjerovatno ćemo kao i mnoge zemlje polako popuštati mjere. To ne znači da ljudi neće obolijevati, ali znači da se očekuje da neće imati tešku kliničku sliku“, kazao je Čerkez.

Naglasivši da je ovo najbolji trenutak za alarmiranje javnosti za vakcinaciju, Čerkez je kazao da su sigurne sve vakcine kojima Bosna i Hercegovina trenutno raspolaže jer se radi o vakcinama koje su odobrene od nadležnih domaćih i stranih agencija.

Prijedlog produženja mjera upućen je Vladi Federacije BiH na usvajanje.

