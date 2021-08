Sramotne scene: Igrači Galatasaraya se potukli nasred terena

Gosti su u tom susretu slavili 2:0, a nasred terena su se potukla dva igrača Galatasaraya.

Brazilac Marcao bio je vidno iznerviran i krenuo je tući gotovo za glavu nižeg od sebe Turčina Akturkoglua.

Tučnjava je trajala dok se suigrači nisu umiješali. Brazilac je kažnjen izravnim crvenim kartonom, a Turčin je zamijenjen na terenu. prenosi “N1“.

What to do when you are 2-0 up away from home? 🤔

According to Galatasaray’s Marcao, it’s have a fight with team-mate Kerem Akturkoglu and then get sent off 🥊pic.twitter.com/ht61HC9822

— ODDSbible (@ODDSbible) August 17, 2021