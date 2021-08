U Sarajevu danas protesti zbog održavanja Bh. Povorke ponosa

Ovaj “Anti LGBT” protest će biti održan u periodu od 11 do 13 sati u Sarajevu, a najavljena je i obustava saobraćaja povodom tog događaja.

Po zahtjevu Organizacionog odbora inicijative “Iskorak”, a radi održavanja manifestacije “Anti LGBTIQ protest”, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu obustavu saobraćaja na trasi kretanja učesnika ovog događaja, i to u ulici Maršala Tita – dionica od raskrsnice sa ulicom Kaptol do raskrsnice sa ulicom Kulovića, u subotu, 14. augusta 2021. godine, u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

Privremenu izmjenu režima saobraćaja vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji će saobraćaj preusmjeravati na alternativne pravce, a to su:

– Pravac Baščaršija-Ilidža: Katedrala – Petrakijina – Mehmed Paše Sokolovića – Čekaluša – Bolnička – Stjepana Tomića – Tunel “Ciglane” – Halida Kajtaza – Prva transferzala – Zmaja od Bosne.

“Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja organizator ovog događaja je dužan ukloniti potrebne rekvizite za održavanje manifestacije, te dovesti saobraćajnice u prethodno stanje”, navedeno je u rješenju Ministarstva saobraćaja KS.

