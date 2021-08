Avgust topliji od prosjeka, pogledajte kakve temperature nas očekuju

Jutra će biti ugodna, a dani topli i veoma topli.

Nakon prvih sedam za kada je bila najavljena temperatura oko normale, ponovo se očekuje talas veoma vrućeg vremena, oko 8. avgusta, da bi potom temperatura ponovo malo opala, ali će se zadržati u granicama ljetnih.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ukupna količina padavina u avgustu će biti mala, a vezuje se za pljuskove i lokalne nepogode između 9. i 10. avgusta.

Do sredine mjeseca uglavnom će biti suvo i uz temperaturu od 30 do 33, na sjeveru i jugu do 35 stepena Celzijusova.

Drugih petnaest dana avgusta temperatura očekuje se da bude u okviru normale, uz nekoliko prolaznih pljuskova u drugom dijelu dana.

Izraženija promjena vremena najavljena je za početak treće dekade avgusta, kada se očekuje kiša i pad temperature, do ispod prosječnih.

Jutarnja će u višim predjelima pasti ispod 10, a dnevna će biti od 20 do 25 stepeni Celzijusoavih.

U periodu do 23. avgusta preovladavaće povremeno s kišom, a ukupna količina padavina koja se očekuje je od 20 do 30 litara po metru kvadratnom.

Do 26. avgusta temperatura će se uglavnom kretati u normalnim granicama.

Nakratko nakon toga, do pred kraj mjeseca, ponovo će doći do porasta dnevne temperature i to će biti kraći period kada će biti oko i iznad 30 stepeni Celzijusovih.

Na samom kraju mjeseca očekuje se jače zahlađenje,pišu Nezavisne

