Schmidt poslao jasnu poruku retrogradnim snagama: Ratni zločini se ne smiju veličati i poricati, za BiH ću se boriti u cijelom svijetu

Christian Schmidt, novi visoki predstavnik u BiH, čiji je mandat službeno počeo 1. augusta, danas se videoporukom obratio građanima Bosne i Hercegovine.

Schmidt je istakao kako je u BiH došao otvorenog srca, sa željom da pomogne ovoj zemlji i njenim građanima. Ističe da je njegov cilj povratak BiH na agendu međunarodne zajednice i EU.

Također, Schmidt je jasno naglasio da se napredak države ne može graditi na veličanju i negiranju ratnih zločina, što je svojevrsna poruka svim retrogradnim snagama u našoj zemlji,piše Oslobodjenje

– Dame i gospodo, dragi građani Bosne i Hercegodine. Prije svega dolazim kao prijatelj otvorenog srca u Bosnu i Hercegovinu. Čast mi je i veliko zadovoljstvo služiti vašoj zemlji i njenim ljudima u narednim godinama. Preuzimam dužnost čvrsto odlučan da pomognem ljudima ovdje. Ljudima koji naporno rade svaki dan da bi prehranili svoje porodice, koji žele mirnu budućnost za svoju djecu.

Koji žele izgraditi život sa drugima i za druge. Ne želim obećati ništa nemoguće, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, veze i iskustvo da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune. Jer to ljudi ovdje zaslužuju: život u miru, sigurnosti, propraćen neophodnim ekonomskim napretkom.

BiH se mora vratiti na političku agendu međunarodne zajenice i EU. Jako ću se truditi da to postignem. Za to ću se boriti u Washingtonu, New Yorku, Briselu, Moskvi, Parizu i Berlinu, ali u drugim prijestonicama.

Facebook komentari