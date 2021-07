‘Dodik odustao od prijedloga koji su mogli dovesti i do krvoprolića… Od petka će biti kažnjivo RS i Srbe nazivati genocidnim’

Gost Dnevnika 3 FTV-a bio je Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova BiH.

Kaže da je reakcija stranaka iz Republike Srpske normalna reakcija na jednu nepotrebnu, potpuno besmislenu odluku visokog predstavnika.

“Radi se o odluci koja je pogrešna, koja je štetna po više nivoa, o odluci koja zapravo veže ruke i smanjuje manevarski prostor svim političarima i političkim opcijama u BiH koji žele da se dogovaraju, da rješavaju probleme dijalogom, da razvijaju ekonomiju, da se bore protiv korupcije. Ova odluka zapravo daje snažan vjetar u leđa populistima koji godinama u ovoj zemlji najbolje funckionišu onda kada je neki konflikt i kriza. I to im je Inzko isporučio na tanjiru i zato imamo ovakvu situaciju. Mislim da je bilo potpuno logično da dođe do ovakve reakcije.”

Navodi da je peticija stranačka aktivnost SNSD-a.

“U ovakvim situacijama nema potrebe davati podršku jednoj politici koja je za Republiku Srpsku, u suštini, pogubna. To je politika koja je donijela nevjerovatnu korpuciju u RS, ogromna zaduženja. U jednom smo jako, jako teškoj situaciji. I dalje mislim da to ne treba potpisivati i, na kraju krajeva, vidimo i reakciju da narod uopšte to masovno ne potpisuje. Mislim da je PDP prethodnih dana imao jednu razumnu, stabilizirajuću ulogu. Drago mi je što je, nakon naših apela, Dodik odustao od vrlo radikalnih prijedloga koji su mogli dovesti do velikih opasnosti, sukoba, čak možda i do krvoprolića. Poput zabrane djelovanja SIPA-e na teritoriji Republike Srpske. Moram reći da je prijedlog o tome da se u petak usvoji zakon kojim će biti zabranjeno da se Republika Srpska i srpski narod karakterišu genocidnim i da se RS tretira kao nešto što je nastalo na bazi genocida. To će od petka biti kažnjivo. To je prijedlog PDP-a.”

Smatra da političari uopšte ne treba da se bave kvalifikacijama i klasifikacijama.

“U prvi plan treba staviti stvari koje se tiču budućnosti i životnih problema. Zato ne mislim da je bilo dobro donijeti ovakvu odluku i u prvi plan staviti neke druge teme. Ubijeđen sam da će doći do velikog razočarenja za sve ljude koji se iz Sarajeva ovih dana naslađuju i likuju zbog ovog zakona zato što ovaj zakon neće ugasiti Republiku Srpsku. Ovaj zakon je čak neće ni oslabiti. Neće joj čak ni naštetiti. Treba zaustaviti histeriju oko svega što se dešava. Neće se ništa suštinski promijeniti.”

Crnadak pojašnjava da su rekli da neće učestvovati u radu institucija BiH, te da mu je sve malo čudno.

“Srpska reprezentacija, kako oni sebe zovu, SNSD i njihovi partneri zapravo krše zaključke NSRS-a već godinu i po dana jer su takvu odluku donijeli još u februaru prošle godine zbog pitanja poljoprivrednog zemljišta i odluke Ustavnog suda. Vidjećemo da li će sada to ispoštovati. Odgovor na pitanje šta dalje treba da daju vladajuće većine.”

O najavljenom dolasku Milorada Dodika na sastanak sa Christianom Schmidtom kaže da ne zna, ali da sa prethodnom odlukom o blokadi rada državnih institucija nemaju pozitivno iskustvo, jer ju je Dodik odmah naredni dan prekršio.

“Mi smo puni priče o Evropi, a vrlo malo radimo na tom putu. Saziv Vijeća ministara se definitivno pokazao kao najgori od rata do danas i čitava ova struktura vlasti je apsolutno zakazala. Ali problem je i što nisu ništa uradili da poprave stanje svakodnevnog života”, zaključio je Crnadak,prenosi Depo

