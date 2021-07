Majski cvijet nastavio borbu za očuvanje Bunskih kanala

Nakon što smo dobili Gradsko vijeće i gradonačelnika, nadali smo se da će se stvari pokrenti s mrtve tačke. I očekivali smo naravno mnogo, mnogo, više. Nadali smo se da će se problem riješiti, te da ćemo mi, kao i zabrinuti građani Bune konačno odahnuti. Ipak, nije bilo razumijevanja, makar ne do sad. I dalje smo čvrsto pri stavu da se biser priroide ne smije uništiti i tako će uvijek i biti. To je zaštićeno područje. Dosad nažalost gradonačelnik nije našao za shodno da nas primi i da razgovaramo. Više puta smo tražili sastanak, kao i s predsjedavajućim Skupštine HNK-a Šerifom Špagom, koji također nema razumijevanja i vremena za nas. Tražili smo, također, i sastanak sa predstavnicima Odjela za urbanizam Grada, kako bismo sagledali kako i šta dalje, međutim ni tu nema razumijevanja, rekao je Arapović.

Investitor je, prema njegovim tvrdnjama, našao lokalnu firmu za novu studiju za okoliš, koja je nakon toga odustala, međutim potom se nova pojavila i to iz Sarajeva, da bi potom krenuli sa inicijativom obilazaka lokalnog stanovništva.

– Kasnije sam sve prijavio Koaliciji za zaštitu rijeka.Mi nismo htjeli ulaziti u rasprave s investitorima, već čekamo na javnu raspravu gdje bismo se pojavili i kazali što imamo reći. Jako me je uvrijedilo što mi je predstavnik investitora, izvjesni Mirsad nedavno rekao: ‘Što vi to čuvate, ako svakog dana iz ove zemlje odlaze deseci ljudi?’. Rekao sam mu da rijeke čuvamo upravo od ljudi poput njega, jer ih interesuju samo novac i kapital. U tim slučajevima nema ni nacionalnih interesa i barijera. Ne znam šta su investitori rekli ljudima na terenu, ističe Arapović.

Arapović je posebno podcrtao kako zemlje koje uvoze električnu grade mini-hidrocentrale, jer na taj način izbjegavaju kupovinu struje, kao i da je kod nas nešto sasvim drugo, jer struju plaćaju krajnji potrošači, odnosno građani.

Facebook komentari