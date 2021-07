SLABI PODRŠKA DODIKU: POLITIČARI IZ RS-A TVRDE DA JE NEODGOVORAN I NEOZBILJAN

Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a, za N1 je kazao da je nemoguće da, ukoliko sve ranije bilo dogovoreno, Dodik 15 minuta nakon što je Inzko donio odluku, pravi press konferenciju i već ima četiri do pet napisanih stranica papira.

“Dakle, siguran sam da je ovo jedna dogovorena igra i da je Inzko povukao potez kako bi spasio Dodika i Bakira Izetbegovića kojima će ovo politički donijeti najviše koristi jer će sve ostale priče o haosu u ovoj zemlji otići u drugu stranu. Oni su ovo nametnuli kao temu, a podsjetit ću da je 2016. godine bila slična odluka Ustavnog suda što je Dodik iskoristio kao neko svesrpsko jedinstvo, pobijedio na izborima, a onda je sproveo tu odluku. Zakon o akcizama koje je 2018. godine donio Wigemark, a koji je za SDA, HDZ i SNSD donio nekoliko stotina miliona KM i ponovo su s tim novcima kupili izborn

u volju građana”, kazao je Vukanović.

“Dodik ne želi sebe ugroziti”

Smatra da ni ovaj put Dodik neće povući nijedan potez kojim bi sebe ugrozio.

“Već će isturiti druge. Podsjetit ću da je rekao da će počastiti nekog drugog da bude na čelu referendumske komisije, kada je trebalo dati ordenja koja su sporna on je to prepustio Nedeljku Ćubriloviću i sada on poziva sudije i tužioce da napuste Sud i Tužilaštvo BiH, a dodaje da će ih sokoliti. On ovu trenutnu situaciju želi iskoristiti za donošenje odluke kojom bi sebe zaštitio od eventualne istrage i to mu nije prvi put. I ranije kada je bio meta istrage on je tražio da se stavi van snage djelovanje SIPA-e i Tužilaštva BiH”, dodao je Vukanović.

“Neću slijediti ludački put”

Istakao je i to da bi Dodik kao član Predsjedništva BiH trebao zapravo biti lider.

“I kazati ja sam protiv ovakve odluke i u znak protesta ja ću se povui iz Predsjedništva BiH, za njim i Tegeltija, Špirić, Rsdmanović, a ne da ispred sebe istura sudije i tužioce. Dakle, vodi jednu hazardersku politiku i razočaran sam činjenicom da kaže da će se naredne sedmice krenuti u otcjepljenje RS-a, pa šta bude. Dakle ponaša se kao pijani kockar i kao potpuni ludak koji nema kontrolu nad sobom. On se može kockati sa svojim novcima, ali sa narodom i ovim prostorima i povlačiti sulude poteze koji bi mogli biti jedna avantura i dovesti do haosa to radi neko ko nije ni D od državnika. Ja ću imati svoj stav i neću slijediti taj njegov hazarderski i ludački put”, naglasio je Vukanović.

Istog mišljenja je i Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a, koji je kazao da izjave Dodika o disoluciji i samostalnosti RS-a dovoljno pokazuju o njegovoj političkoj neodgovorsnoti i neozbiljnosti.

Radović naglašava da se ne smiju zaboravi ekonomske sankcije

Kaže da narod u RS sigurno nije spreman na ovaj avanturizam i političku vratolomiju koja vodi u neizvjesnu budućnost. Radović naglašava da se ne smiju zaboravi ekonomske sankcije koje je narod u Republici Srpskoj preživio i koje su dovele do siromaštva, nezaposlenosti, inflacije i nedostatka osnovnih životnih namirnica: brašna, ulja, šećera, mesa, lijekova.

“Ovdje se ne radi o žrtvovanju komoditeta funkcionera vladajućih stranaka, već o žrtvovanju cijelog naroda zarad nerealnih političkih ciljeva i može nam se dogoditi totalni egzodus srpskog naroda, a pogotovo mladih i stručnih ljudi koji nisu spremni na ovakve političke i ekonomske rizike”, naglasio je Radović za BN.

“U fokusu nije zakon koji je Inzko nametnuo”

Dodao je da ovdje u fokusu nije nametanje zakona što je uradio Valentin Inzko, već strah od odgovornosti koji je prisutan kod vladajuće elite koja nas je dovela u katastrofalnu ekonomsku, ali i političku situaciju.

“Stvara se politička slika u međunarodnim krugovima da je srpski narod jedini problem u BiH i to je ozbiljna situacija. Mi neizmjerno volimo Republiku Srpsku i branićemo je svim sredstvima, ali moramo biti svjesni da je ovaj potez SNSD-a opasan i neodgovoran i može da prouzrokuje nesagledive posljedice, ne po njihove funkcionere i po njihove porodice, već po srpski narod u Republici Srpskoj”, naveo je Radović,piše Crnahronika

Na kraju je poručio da je zapravo osnovno pitanje to kako bi vlast odgovorila na prvi ekonomski udar koji bi nastao praktičnim zatvaranjem tržišta i povlačenjem investitora iz Republike Srpske: ogromnu nezaposlenost, na drastično smanjenje prihoda u budžet čime bi bila ugrozena isplata plata i penzija, na galopirajuću inflaciju i na nedostatak hrane i lijekova, na povlačenje štednje iz banaka u slamarice i slično.

