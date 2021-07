Zvizdić o kandidaturi za Predsjedništvo BiH: Nema razloga da Izetbegoviću ne ispunim želju

Hvala svima koji misle da imam kapacitete, znanja i vještine da mogu obavljati tu izuzetno značajnu funkciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je on u intervju za BHRT.

“Još je rano govoriti o nekim konačnim odlukama koje ću donijeti, ali već sam i ranije rekao da ne isključujem takvu mogućnost kandidature. Ona nije moj imperativ, ona nije razlog zbog čega sam napustio Stranku demokratske akcije. Stranku demokratske akcije sam napustio zbog neslaganja sa aktuelnom situacijom, stanjem u SDA, promjenama koje, po meni, nisu suštinske nego deklarativne, koje sigurno ne vode napretku i razvoju Stranke demokratske akcije”, izjavio je.

Dodaje kako više nije htio biti saučesnik u takvim procesima, a istovremeno nije se i dalje mogao praviti da ne vidi te negativne procese, koji značajno utiču na strukturu i kapacitet SDA. prenosi “Klix“.

“U kojem pravcu će dalje ići moj politički angažman, rekao sam da ću ostati u politici, to ćemo vidjeti. Vjerovatno će takve odluke i od strane mene biti okončane u narednih nekoliko mjeseci, ali evo, ima i onih koji me žele vidjeti eventualno kao nekog suparnika na političkoj sceni u smislu kandidature za člana Predsjedništva kao što je to rekao gospodin Izetbegović, pa onda ne vidim razloga da mu i ne ispunimo takvu želju”, kazao je Zvizdić.

Na reakcije o njegovom istupanju iz SDA kaže kako nije bila niti jedna koju nije očekivao.

“Nijedna reakcija me nije iznenadila s obzirom da su takve reakcije kazali ljudi koje ja dugo znam i upravo oni ljudi koje sam uvijek cijenio i koji imaju svoj lični, moralni i politički integritet. Njihove izjave su sasvim korektne, sasvim normalne, odražavaju realno stanje, poštuju neki moj rad koji sam uložio u prethodnih 20-30 godina, a ove ostale izjave su ustvari oktroisane izjave. To su izjave ljudi koji ne misle tako i čije izjave su, ustvari, njihova želja da se dodvore nekome iz vrha Stranke demokratske akcije”, izjavio je.

Ja sam već ranije rekao da sam dugo razmišljao o mom izlasku, dodao je, ali se nisam takmičio bilo s kim.

“Dakle, ja nisam bio u bilo kakvom takmičarskom odnosu da sam trebao izaći ranije ili da sam trebao izaći kasnije. Niti sam negdje požurio, niti sam negdje zakasnio, ne postoje takvi ciljevi u kojima sam zakasnio… A izjave da sam izašao iz nekih klijentelističkih ili drugih namjera su, evo, mogu da kažem, jedan potpuni nonsens. Mogu reći i grub izraz, koji svi razumiju, da je to jedna potpuna glupost jer upravo sam ja napustio jednu vrstu političkog komfora… Moje kolege, čija imena neću spominjati jer je to sada pitanje Stranke demokratske akcije i u unutrašnje stvari se ne želim miješati, ali znam ogroman broj mojih kolega, visokopozicioniranih, koji imaju iste, pa čak i rigoroznije stavove o Stranci demokratske akcije i aktuelnoj situaciji u SDA nego što ih ja imam, a oni je ne napuštaju upravo zbog ove vrste političkog komfora”, dodao je.

Kaže i kako će brzo će novi izbori, brzo će liste, da postoji mogućnost obnove mandata na određenim funkcijama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

“Prema tome, ja sam, kako se to uobičajeno kaže, ostvaren čovjek u svakom smislu, politika nije moj neki kor-biznis od kojeg ja ovisim, kao čitav spektar dugih političara. Ja sam univerzitetski profesor, obnašao sam vrlo značajne funkcije na svim nivoima, na nivou kantona, na nivou Federacije, na nivou države Bosne i Hercegovine. Moj izlazak je izlazak iz zone komfora iz proste želje da se popravi stanje u Stranci demokratske akcije, što sam probao. Kad sam vidio da to nije moguće, onda sam izašao i nastaviću da radim na onim projektima i baviću se onim aktivnostima za koje mislim da su dobre za napredak, za jačanje Bosne i Hercegovine”, izjavio je Zvizdić.

