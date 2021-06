Naoružajte se strpljenjem: Bosanci pohrlili po vakcine i na more, velike gužve na graničnim prijelazima

Pojačana je frekvencija vozila, pa se vozači mole da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

– Krenite na put odmorni, a tokom putovanja pravite češće pauze. Na vrijeme se informišite o stanju i prohodnosti puteva, kao i o uslovima prelaska granice, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Obustava saobraćaja u Donjem Vakufu

Podsjetimo, zbog održavanja manifestacije „511 Dani Ajvatovice“, danas od 16 do 17 sati obustavit će se saobraćaj u Donjem Vakufu. Također, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

U tunelu Crnaja (Konjic – Jablanica) u funkciji su obje trake. Do 1. jula ostaju obustave saobraćaja u vremenu od 23 sata do 4:30 sati, uz povremena propuštanja vozila, ako se formiraju duže kolone. Od 1. jula u vremenu od 20 sati do 5 sati saobraćat će se naizmjenično-jednom trakom,piše Avaz

