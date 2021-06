Izetbegović: Srbija da se konačno suoči sa zlom koje je uradila u BiH i Kosovu

Najavio je da će na sjednici biti govora o pandemiji, migrantakoj krizi, bujanju srpskog nacionalizma, izmjenama Izbornog zakona, stanju u SDA. Dodao je i da će Jasmini Biščević Tokić bit će ponuđeno da bude predsjednica Glavnog odbora.

Odgovarajući na pitanje o najavi sastanka entiteta i naroda koje je inicirao SNSD, a prihvario HDZ, Izetbegović je poručio da SDA neće učestvovati.

– Oni imaju kapacitet svega desetak zastupnika od 42. Želimo razgovarati sa svim strankama o Izbornom zakonu. Ovi reducirani razgovori sa HDZ-om nisu dali rezultata. Ja sam mislio odustati još prije šest mjeseci, ali dali smo još jednu šansu, rekao je Izetbegović.

Odgovorio je i na nakave HDZ da ukoliko ne bude usvojen Izborni zakon da će doći u pitanje održavanje izbora 2022. godine.

– Nije realno da će biti bojkota izbora 2022. godine. To su pritisci HDZ-a, to je njihova pogrešna strategija. Upozoravao sam ih da to ne rade. Bespotrebno blokiraju ugovor države i Islamske zajednice, donacije, izgradnju Muzičke škole u Moataru. Govorio sam, nemojte zaustavljati dolazak 100.000 bogatih turista iz Saudijske Arabije koji će doći u Sarajevo i Mostar. HDZ misli da će pritiscima dobiti ono što traži umjesto da relaksira odnose sa Bošnjacima, rekao je lider SDA i dodao:

– SDA brani višestranačje, demokrariju, po čemu je to SDA ista kao HDZ i SNSD, zašto se to izjednačava, po čemu sam ja to isti kao Dodik i Čović.

Izetbegović smatra da nema osnova za paralele između Kosava i bh. entiteta Republika Srpska koje je povukao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije.

– Neka Vučić pročita stručno mišljenje profesora ustavnog prava Kasima Trnke. Kosovo je bilo dio federalne Jugoslavije, a RS je samo entitet u sastavu Bosne i Hercegovine. Vrijeme da se u Srbiji suoče sa istinom, da se u BiH desio genocid, brutalno etničko čišćenje, srušene su sve džamije i katoličke crkve u RS-u. Isto zlo se desilo i na Kosovu. Brojne su masovne grobnice na Kosovu, ima ih i u okolini Beograda, kod Batajnice je pronađeno više od 900 leševa. Dakle država Srbija je sama sebi zorno dokaza da nema pravo vladati na Kosovu. U RS-u su bili konc-logori i zato nemaju moralnog, ljudskog i pravnog osnova da govore o odvajanja. Ja očekujem katarzu u Srbiji, da se konačno suoče s onim što su uradili u BiH i Kosovu, da se izvinu, a ne da vode kvakvu politiki, poručio je Izetbegović,pišu Vijesti

