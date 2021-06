Italijanski režiser Franco Dubini istražuje Istanbul: Ovo je centar svijeta

Franco Dubini je italijanski režiser koji je dosad snimio kratke filmove i dokumentarce o pričama u 35 država, javlja Anadolu Agency (AA).

Prije dvije sedmice je stigao u Istanbul, a svoja iskustva iz ove svjetske metropole opisuje u kratkim i zabavnim video zapisima koje snima svaki dan.

Ovaj italijanski režiser nastavlja da istražuje ulice i četvrti ovog historijskog grada kako bi uradio dokumentarne filmove o bogatoj turskoj kulturi.

Dubini je prije četiri godine jednostavno uzeo kameru u ruke krenuo na put u svijet, a njegov najveći cilj je “razbiti predrasude i istražiti različite kulture u svijetu”.

– Dokumentarni filmovi na različitim lokacijama –

Kako je kazao u razgovoru za AA, do sada je snimio dokumentarne filmove na mnogo različitih lokacija, od proizvođača kafe u Indoneziji do teškog života izbjeglica u Grčkoj.

Ističe da je u Tursku došao jer ga je godinama zanimala ova zemlja, a Istanbul, svoju prvu stanicu u toj državi, opisuje kao “centar svijeta već stoljećima”, a na svojim nalozima na društvenim mrežama redovno dijeli kratke video sadržaje koje snima u turskoj metropoli.

Dubini je posebno impresioniran gostoprimstvom i bogatom kulturnom baštinom u Turskoj.

– Uzeo kameru u ruke i putuje svijetom –

Dubini je nakon rođenja u Švicarskoj otišao u Berlin gdje je završio srednju školu te je godinama bio u bliskom kontaktu sa različitim zemljama i kulturama.

Nakon školovanja za grafički dizajn u Njemačkoj odlučio je da putuje svijetom.

“Otišao sam jedne prilike u Australiju uz pomoć stipendije iz Njemačke. Počeo sam s 23 godine režirati dokumentarne filmove koji su je jednostavno strast mog života. Napustio sam univerzitet, uštedio nešto novca. Čistio sam kupaonice da bih zaradio novac. Tako sam kupio i svoj prvi fotoaparat i počeo snimati video zapise. Zatim sam otputovao u Indoneziju i Sjedinjene Američke Države. Nedavno sam bio i u Meksiku, što je 35 zemlja koju sam posjetio i u kojima sam snimao video zapise. Volim snimati i pričati ljudske priče o umjetnicima i različitim kulturama. Izuzetno sam znatiželjan o putovanjima, istraživanju i učenju. Zato je bilo vrlo važno da dođem i u Istanbul”, ispričao je Dubini, koji je početkom juna s ocem došao u Istanbul.

– Istanbul je vrlo dinamično mjesto –

“Istanbul je centar svijeta i stoljećima je bio centar svijeta. To je vrlo dinamično mjesto. Brodovi prolaze, Azija i Evropa su tu. Ovdje osjećate baš neku energiju. Istanbul je nevjerovatan evropski grad. Lako možete sresti ljude iz cijele Evrope. Možete pričati na engleskom, pa čak i na svom jeziku. Ovdje sam upoznao mnogo ljudi iz Italije. Grad je definitivno moderan, prijevoz je izuzetno moderan i djeluje vrlo dobro. Sve ovo čini da se osjećam kao u Evropi. Kultura je vrlo bogata. Kulinarska tradicija je nevjerovatna. Moguće je pronaći okuse različitih kultura. Možete pronaći italijansku kuhinju baš kao i tursku”, kazao je.

Istakavši da su ga različitosti u Istanbulu mnogo dojmile, Dubini je kazao da je svaki dan u tom gradu nekako poseban. Kako kaže, uprkos mnogim razlikama, osjeća se kao kod kuće.

“U Istanbulu se možete osjećati kao da ste u Italiji ili kod kuće bez obzira odakle dolazite. Taksim je, na primjer, mjesto u Istanbulu gdje ima najviše turista. Volim ovo mjesto. Mnogo je ulica ovdje koje trebaju biti istražene. Ovdje možete upoznati nove ljude. U mojim video zapisima nisu samo umjetnici. Pokušavam shvatiti šta ljudi jedu, kako ljudi vide svoju kulturu, kako vide svijet. Sve ovo su osobine koje Turke čine Turcima. Jako sam znatiželjan i volim da taj osjećaj radoznalosti i znanja podijelim i sa Italijanima”, pojasnio je Dubini.

– Najveći cilj razbiti predrasude –

Ističe da se u svojim putovanjima posebno fokusira na priče i živote ljudi kao i na prirodna bogatstva mjesta koja posjeti.

“Moj najveći cilj je razbiti predrasude, što mi je zaista vrlo važno. Ljudi koji ne putuju do informacije dolaze samo putem televizije i čitaju ih u novinama. Strahujem što je to tako. Ne bismo se trebali bojati ovog svijeta. Ne bismo se trebali bojati svojih prijatelja, Turaka. Ne bismo se trebali bojati nijedne države, trebali bismo istraživati ​​njihove svjetove. Ja to radim tako što postavljam pitanja ljudima poput onoga šta ih čini sretnima, kako osmišljavaju i vode svoj život.”

Ističe da su mu ljudi pomagali i toplo ga dočekali tokom njegovih obilazaka i snimanja u Istanbulu.

“Turci vas jako dobro dočekuju u svojoj zemlji. Mislim da je to zato što su muslimani”, kazao je ovaj Italijan.

– Posjetio mnoge muslimanske zemlje –

Napominje da je dosad posjetio mnoge muslimanske zemlje i da je u njima uvijek nailazio na toplo gostoprimstvo:

“Ljudi ovdje žele da vas upoznaju sa svojom zemljom, kulturom, hranom, domovima i drugim mjestima. Zaista je predivan osjećaj kada vas neko lijepo dočeka. U poređenju s mnogim takozvanim vrlo razvijenim zemljama u Evropi, moram reći da su me ovdje jako dobro prihvatili. Tamo ljude ne zanima toliko raznolikost. Ovdje možete lako osjetiti raznolikosti i kako se ljudi brinu o vama.”

Dubini sva svoja zapažanja i iskustva u Istanbulu svakodnevno u obliku kratkih video zapisa dijeli na društvenim mrežama, te nastavlja raditi na snimanju dugometražnih dokumentarnih filmova.

Facebook komentari