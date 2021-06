Sarajevo: Stari Grad pred pandemiju bilježio milion noćenja, očekuje se povratak turista u punom kapacitetu

Općina Stari Grad u Sarajevu je prije pandemije koronavirusa doživjela pravu turističku ekspanziju, bilježeći između 800.000 i milion noćenja. Ova sarajevska općina u posljednjih 10 godina na godišnjem nivou bilježila je rast broja turista od 12 do 14 posto. Nakon katastrofalne prošlogodišnje sezone, epidemiološka situacija se lagano stabilizuje, a u Starom Gradu očekuju da se turisti ove godine u Sarajevo vrate u punom kapacitetu, javlja Anadolu Agency (AA).

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić ističe u razgovoru za AA kako općina na čijem je čelu, uz Stari most i staru jezgru Mostara, predstavlja najposjećeniju turističku destinaciju u Bosni i Hercegovini.

“Općina Stari Grad je definitivno prva u BiH po posjećenosti. U posljednjih nekoliko godina, do pred samu pandemiju, Stari Grad je bilježio 800.000 do milion noćenja, a to su samo prijavljena noćenja. U Opštini Stari Grad imamo 350 do 400 izgrađenih objekata, ne računajući velike objekte, imamo motele, hostele, ljudi se privatno počinju baviti turizmom. Tako da možemo kazati da je riječ o jednoj pravoj ekspanziji i vrhuncu u oblasti turizma. Imali smo tu nesretnu pandemiju, već sada nekih 15-20 dana možemo reći da se turisti vraćaju i ponovo sve oživljava punim kapacitetom kako je bilo 2018. i 2019. godine”, kaže Hadžibajrić.

– Ekspanzija turizma u posljednjih desetak godina –

Ističe također da je Stari Grad u posljednjih desetak godina na godišnjem nivou bilježio rast broja turista od 12 do 14 posto. Kako kaže, sve je to s razlogom, jer Stari Grad definitivno ima šta ponuditi.

“Trudili smo se da privučemo turiste jer ima se šta ponuditi. U Starom Gradu postoji preko 80 nacionalnih spomenika nulte kategorije, koji su proglašeni od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH”, navodi Hadžibajrić.

Ono što Sarajevo, a samim time i Stari Grad, može ponuditi svakako jeste bogato historijsko naslijeđe, od perioda Osmanskog Carstva pa do danas.

Baščaršija kao simbol Sarajeva i nezaobilazna stanica svakog turiste koji dođe posjetiti glavni grad BiH, također je doživjela svojevrsnu ekspanziju u posljednjih 10 do 12 godina. Hadžibajrić podsjeća kako je Baščaršija temeljito rekonstruisana, renovirana, od dućana, ulica, sokaka, te naglašava kako je autohtono sačuvana.

“Ono što je moguće vidjeti jeste da u Starom Gradu nema visoke gradnje. Vodimo računa da se sačuva taj duh, jer, na kraju krajeva, to je ono zbog čega nam i dolaze turisti. Niko nije željan nebodera, staklenih zgrada, ljudi nam dolaze zbog starog grada. Moramo naše mahale sačuvati autohtonim ili ako već idemo u rekonstrukciju i renoviranje, da to zadrži postojeći oblik”, pojašnjava Hadžibajrić.

Dalje navodi kako je Općina Stari Grad sve svoje uspješne projekte realizovala svojim ili sredstvima pobratimskih općina, bez pomoći nekih viših nivoa vlasti ili turističke zajednice.

“Jako puno projekata je urađeno uz podršku i pomoć naših pobratimskih opština iz Republike Turske. Zašto ne spomenuti općinu Selcuklu iz Konye, mi se upravno nalazimo na mjestu mevlevijske tekije za koju su oni izdvojili 1,2 miliona KM, ona je svečano otvorena 2013. godine”, kaže Hadžibajrić, te dodaje kako su tu i brojni drugi projekti u kojima su učestvovale turske općine Osmangazi, Silivri, Grad Bursa, kao i turski bataljon.

– Rekonstrukcija “Trga oslobođenja – Alija Izetbegović“ –

Prije nekoliko dana načelnik Hadžibajrić najavio je i rekonstrukciju “Trga oslobođenja – Alija Izetbegović“, koji se nalazi u centru grada, a koja će biti obavljena uz podršku istanbulske općine Fatih. Riječ je o parku koji se dugo vezao za projekat gradnje podzemne garaže. Hadžibajrić ističe kako nemaju više vremena za čekanje, te da se taj park mora hitno urediti, prvenstveno zbog imena koje nosi.

“Nemamo više vremena za čekanje, ja sam to više puta rekao, a odnosi se na sami naziv trga. Rahmetli predsjednik Alija Izetbegović bio je prvi predsjednik Predsjedništva Republike BiH i prvi komandant Armije RBiH. Na stranu stranačka pripadnost, ovo govorim sa državnog i državotvornog aspekta. Ne treba da park koji je ruglo nosi to ime. Trg će biti uređen i rekonstruisan u postojećim gabaritima. Sadašnje ploče koje su u očajnom stanju, koje su postavljene pred samu Olimpijadu, one su već istrošene, stavit će se nove kamene predivne ploče, uz zelenilo koje je i bilo. Uradit će se neki dodaci za hortikulturu, ostaju biste naših poznatih književnika, sve ostaje isto samo što će to biti umiveno i biti puno ljepše nego što je sada”, pojašnjava Hadžibajrić.

Dodaje kako bi sljedeće sedmice u posjetu trebala stići delegacija Općine Fatih iz Istanbula, nakon čega očekuje prebacivanje sredstava, a potom će biti objavljen i javni poziv.

“To su radovi koji brzo idu. Predračun postoji, kada se odabere izvođač, radovi mogu biti završeni za 40 do 60 dana”, naglašava Hadžibajrić.

S obzirom da se tiče turizma, Hadžibajrić na kraju komentariše i nedavno neizglasavanje bezviznog režima građanima Saudijske Arabije u državnom parlamentu, što ocjenjuje, kako je rekao, jednim najobičnijim politikanstvom.

“Nažalost, tu je došlo do određenih previranja. Međutim, novac nema na sebi ime i prezime i odakle vam dolazi. Prema tome, odakle god došao, on je isti. Ovo nije samo pitanje Starog Grada, već i Federacije i cijele BiH. To se nekad koristi u dnevnopolitičke svrhe, međutim ne piše na novcu čiji je, svima je on drag, možda je ovim što su na glasanju bili protiv i najdraži. Nadam se da će se te stvari prevazići. Ne vidim nikakvog problema u tome da se ljudima odobri normalan ulazak u BiH”, navodi Hadžibajrić.

Na kraju još jednom ponovio kako su svi turisti u Stari Grad, u BiH dobrodošli, te kako ih svi jedva čekaju, napominjući da treba imati na umu da većina turista koji dođu u Sarajevo, obilaze i ostale bosanskohercegovačke gradove.

