Šta se dešava s novcem i dugovima na kreditnim karticama nakon što umrete?

Nerijetko se desi da porodica nema pristupne podatke, osoba nije ostavila testament, niti je prenijela punomoć na neku osobu.

Poslali smo upit nekolicini banaka u BiH s ovim pitanje, a za Radiosarajevo.ba su iz Sberbank i Raiffeisen Bank pojasnili su koja je procedura.

“U skladu s pozitivnim propisima, nasljednici mogu podići sredstva s računa preminulog klijenta samo na osnovu provedenog ostavinskog postupka, a po pribavljanju Rješenja o nasljeđivanju.

Nakon što pribave pomenuto rješenje, nasljednici trebaju u poslovnici banke prijaviti smrt klijenta i tom prilikom će dobiti sve neophodne informacije.

U toku provođenja ostavinskog postupka, neophodno je da nasljednici informišu notara o računima za koje pretpostavljaju/znaju da je preminuli imao u banci/bankama, a kako bi informacija bila ispravno navedena u ostavini”, kazali su za Radiosarajevo.ba iz Raiffeisen banke.

Iz Sberbank su nam također kazali isto – dakle, prilikom ugovaranja ostavinske rasprave, klijenti nasljednici navode sve banke kod kojih preminuli ima račun, te da su nasljednici eventualnih sredstava, ali i dugovanja po kreditima.

Svi nasljednici dolaze u banku s Rješenjem Suda, koje je pravosnažno, te pristupaju eventualnoj isplati/uplati sredstava.

Kad su u pitanju dugovi, njih, baš kao i imovinu, prema odredbama Zakona o nasljeđivanju, nasljeđuju osobe koje se nisu odrekle nasljedstva, i to u trenutku smrti korisnika kartice ili kredita.

Kad su u pitanju dugovi po kreditima, obaveze vraćanja regulirane su ugovorom o kreditu te će one ovisiti o tome je li pojedinačni ugovor sklopljen sa sudjelovanjem sudužnika odnosno jamaca, ili bez njih.

U ovom prvom slučaju, nakon smrti korisnika kredita obavezu vraćanja ugovorenog iznosa tražbine, logično, preuzimaju sudužnici, i to neovisno o činjenici je li pokojni korisnik kredita imao nasljednike, a u situacijama u kojima sudužnika nije bilo, vjerovnik odnosno banka ima zakonsko pravo, u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju, zahtijevati naplatu dužne tražbine od ostaviteljevih nasljednika, i to do visine vrijednosti naslijeđene imovine,piše Radiosarajevo

