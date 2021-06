Obilježena 29. godišnjica zločina na Uborku i Sutini: Članovi porodica još uvijek čekaju na optužnice

Brojne delegacije, članovi udruženja i porodica stradalih obilježili su danas 29. godišnjicu stradanja 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetima Uborak i Sutina, sjeverno od Mostara, javlja Anadolu Agency (AA).

Na ovim lokalitetima 1993. otkrivene su prve masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a Uborak i Sutina ujedno su i najveći zločini koje su srpske vojne i paravojne formacije počinile na području Mostara.

Nažalost, do danas ovaj zločin nije presuđen. Predsjednik Udruženja porodica žrtava Uborka i Sutine Adnin Hasić po ko zna koji put pozvao je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da počne raditi svoj posao. Članovi porodica su, kako je rekao, svake godine više razočarani što se nalogodavci i izvršioci i danas slobodno kreću Bosnom i Hercegovinom i susjednim zemljama.

“Zločin bez kazne! Nada ipak postoji i postojat će. Haaški tribunal zatvara proces konačnim presudama Stanišiću i Simatoviću, a nedavno je – upoznati ste, presuđen i Ratko Mladić, komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji je bio nadređeni svim jedinicama i počiniocima zločina u Bosni i Hercegovini, pa i ovog na Uborku i Sutini. Poznato vam je da je Vojska Republike Srpske formirana 12. maja 1992, a mjesec kasnije se desio zločin na Uborku i Sutini. Do 12. maja svim jedinicama na području Mostara komandovao je general Momčilo Perišić. Kasnije, on je unaprijeđen u čin načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, što znači da su ostale jedinice koje su u to vrijeme bile na ovom području, bile u liniji komandovanja Vojske Republike Srpske, čiji je komandant presuđen u Haagu. Izvršioci i naredbodavci ovog zločina još uvijek slobodno šetaju ili Bosnom i Hercegovinom ili Srbijom. Po tom pitanju Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potpuno je zakazalo. Punih 29 godina odnosno od momenta kada je formirano Tužilaštvo – nisu se pomakli s mjesta. Pozivam ih bez obzira na probleme u pravosuđu da smognu snage, jer imaju dovoljno materijala i dokaza da konačno pred lice pravde izvedu zločince sa ovog mjesta. Ovo su prvi zločini u Hercegovini, ujedno i najveći zločini u Hercegovini, te prve otkrivene masovne grobnice u Bosni i Hercegovini“, rekao je Hasić.

Odavno su imena zločinaca koji su ubijali u junu 1992. poznata članovima porodica.

“Lista osumnjičenih se vremenom skraćivala. Na početku je to bilo tridesetak ljudi. Sada je ta lista – oko desetak osoba i svi su na A listi Tužilaštva BiH. Imena su nedavno objavljena u listu ‘Oslobođenje’. To je veliko pitanje za Tužilaštvo Bosne i Hercegovine“, naveo je Hasić.

I današnjem obilježavanju na mjestu stradanja prisustvovali su aktivisti Centra za nenasilnu akciju koji okuplja ratne veterane Armije RBiH, HVO-a i Vojske RS-a. Amer Delić je naveo da aktivisti gdje god da se pojave imaju sve veću podršku stanovništva, te da su u sve dijelove zemlje – dobrodošli.

“To je smisao našeg postojanja i mi nastavimo dalje. Svima je stalo da se izgradi normalno društvo i društvo bez prijetnje u kojem ćemo se suočiti sa stvarima koje su se dešavale. Nesporno je da zločina ima. Pomiješan je danas osjećaj saučešća i ljutne zbog nepravde da 29 godina niko nije procesuiran. To je nevjerovatno. Floskula je da se poziva na procesuiranje. Koju poruku ostavljamo novim naraštajima ako znaju da niko nije procesuiran za ubistvo 114 ljudi. Nepravda i bol tinjaju. Ako se ovo ne dovede do kraja, teško će biti izgraditi povjerenje i neke normalne odnose“, izjavio je Delić.

Članovi Udruženja porodica žrtava posebno su zahvalili gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću koji je pomogao da se za kratko vrijeme sanira spomenik na Uborku, koji je djelovanjem oborinskih voda bio znatno oštećen.

