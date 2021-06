Njegov glas je bio presudan: Mustafa i genocid u Prijedoru

Posmrtni ostaci Mustafe Grabića sahranjeni su 20. jula 2019. godine. Ovaj Prijedorčanin ukopan je zajedno sa bratom Vejsilom i još 84 sugrađanina ubijena početkom devedesetih u tom gradu. Ali ubistvo Mustafe i preostalih prijedorskih muslimana – Bošnjaka nije bio genocid. Tako je odlučio jedan drugi Mustafa. Mustafa el-Baaj, sudija iz Maroka. Njegov glas bio je presudan da Ratko Mladić bude oslobođen optužbe za počinjenje genocida u šest bh. općina. Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski Most, Kotor-Varoš i Prijedor.

OČEKIVANO I NEOČEKIVANO

Iako je postojao zločin, ustvrdit će troje sudija, “u šest općina nije postojala namjera za izvršenje genocida nad bosanskim muslimanima – Bošnjacima”. To je bio stav troje sudija Žalbenog vijeća. Od sutkinje Prisce Matimbe Nyambe iz Zambije nije se moglo ni očekivati da glasa za “genocidnu namjeru” u Foči, Vlasenici, Ključu, Sanskom Mostu, Kotor-Varoši i Prijedoru. Ona je, znalo se već odavno, zagovarala i ukidanje kvalifikacije genocid u Srebrenici. I za sutkinju iz Ugande Elizabeth Ibanda Nahamya u ovim gradovima nije bilo genocida. No, ono što je bilo iznenađujuće je odluka sudije iz Maroka Mustafe el-Baaja.

Kada je u pitanju genocid u Srebrenici, četvoro sudija bilo je ubijeđeno da je Ratko Mladić imao namjeru da počini genocid. Izdvojeno mišljenje je, očekivano, imala samo sutkinja Nyambe iz Zambije. Mustafa el-Baaj je bio uz većinu u Žalbenom vijeću kada su Ratku Mladiću presuđena četiri udružena zločinačka poduhvata. I prilikom odmjeravanja kazne samo je sutkinja Matimbe Nyambe bila protiv doživotne robije.Ali, ako ćemo gledati realno, sada uopće nije bitno koliko će godina Ratko Mladić provesti na robiji. Čak i da je osuđen na dvadeset godina, to bi mu bila doživotna robija. Nije stvar, dakle, u izrečenoj sankciji. Za historiju i budućnost ove zemlje mnogo su bitnije kvalifikacije. Genocid i udruženi zločinački poduhvati.

Ako sagledamo sve ranije presude međunarodnih sudova stacioniranih u Haagu, drugačije se nije moglo ni očekivati. Genocid u Srebrenici je bio neupitan. Tomašica i ostale grobnice bile su nedovoljne međunarodnim sudijama da zločine počinjene u drugim bh. gradovima okarakterišu genocidom. Ako ćemo biti legalisti, a trebali bismo, ova presuda, ali i sve druge izrečene, mora biti prihvaćena ovakvom kakva jeste. Da li je njome zadovoljena pravda,piše Oslobodjenje

PRAVO I PRAVDA…

Gledajući samo izrečenu sankciju Ratku Mladiću – jeste. Gledajući pravne kvalifikacije, baš i nije. No, pravda i pravo, znaju to gotovo svi, obično nisu isto. Komandant Vojske Republike Srpske je osuđen za genocid u Srebrenici. Komandant Vojske Republike Srpske je osuđen za udružene zločinačke poduhvate i brojne druge zločine protiv čovječnosti. Kompletno vojno i političko rukovodstvo Republike Srpske je osuđeno za genocid u Srebrenici i za udružene zločinačke poduhvate. Neki od presuđenih su mrtvi, neki drugi su, pak, u zatvoru. Njihova imena su u ovom slučaju nebitna. Bitne su presude i kvalifikacije. Genocid u Srebrenici i udruženi zločinački poduhvat. Život, svakako, brzo prođe.

