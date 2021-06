Sven Alkalaj se obratio Vijeću sigurnosti i optužio Srbiju da krije ratne zločince

Sven Alkalaj, ambasador i stalni predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama, govorio je večeras na zasjedanju Vijeća sigurnosti gdje se govorilo o radu Krivičnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Alkalaj se obratio iako je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik to želio spriječiti jer “Predsjedništvo nije postiglo saglasnost u vezi sa prijedlogom njegovog izlaganja”. Nakon obraćanje Alkalaja reagovao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je kazao kako on nije zvanični predstavnik BiH i da on ne predstavlja Srbe u ovoj državi.

Sven Alkalaj se na početku izlaganja zahvalio sudiji Agiusu i Mehanizmu na dobro obavljenom radu. Podsjetio je kako su pravosudni organi BiH poduzeli sve mjere u realizaciji strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Naveo je kako je jedan od ciljeva da se završe svi predmeti do 2023. Svi potencionalni počinioci moraju odgovarati za svoja djela, dodao je ambasador.

ĐUKIĆ MORA BITI IZRUČEN BIH

Sven Alkalaj je kritikovao vlasti u Srbiji na pružanju zaštite osuđenom ratnom zločincu Đukiću.

– Slučaja generala Đukić je od vitalne važnosti na pokazivanju saradnje BiH sa pravosudnim organima u susjedstvu. Nakon što je Đukić osuđen za ratne zločine on je pobjegao u Srbiju. To je nanijelo štetu odnosima. On se mora vratiti da bi se suočio sa svojim zločinima, zaključio je Alkalaj.

Govorio je i o ratnom zločincu Ratku Mladiću,piše Oslobodjenje

