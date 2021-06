Dodik o otcjepljenju čim se vratio iz Beograda: BiH je sastavljena zemlja, a kako je sastavljena tako će se i rastaviti

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da visoki predstavnik ima obavezu da dostavi izvještaj o svom radu Srbiji, “kao potpisnici Dejtonskog sporazuma, jer bi u slučaju da to odbije, prekršio ovaj sporazum i međunarodno pravo”.

-U skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, visoki predstavnik je dužan da podnese izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a, SAD-u, Rusiji, Evropskoj uniji, stranama u sporazumu i svim drugim zainteresovanim zemljama. Mi smo tražili od Valentina Inzka da podnese izvještaj i on je rekao da neće, čime krši Aneks 10, rekao je Dodik.

On je istakao da visoki predstavnik odbija da dostavi izvještaj Republici Srpskoj jer je izvjesno da bi “RS to odbacila, čime bi se potvrdilo da je kršio međunarodno pravo”.

Dodik je rekao i da Vijeće za provedbu mira (PIC) “pokušajem imenovanja Christiana Schmidta za novog visokog predstavnika uporno pokušava da prigrabi ono što mu ne pripada, jer nigdje u Dejtonu ne piše da ima pravo na to”. Dodaje da visoki predstavnik “mora biti imenovan u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti, odnosno, kako se kaže u Aneksu 10, relevantnom rezolucijom Vijeća sigurnosti mora biti potvrđen”,piše Oslobodjenje

-Mi realno ne možemo da spriječimo dolazak visokog predstavnika pod uslovom da on bude legitimno izabran, odnosno onako kako je to predviđeno, samo relevatnom Rezolucijom VS UN-a, jer svaka druga procedura dovodi nelegalnog i nelegitimnog čovjeka sa kojim mi nemamo ni razloga ni potrebe da sarađujemo. Ono na šta mi upozoravamo je da se nama pokušava to nametnuti bez izbora, istakao je Dodik u emisiji Telering RTRS-a.

