Potvrđena optužnica protiv Dragana Lukača zbog udaranja Stanivukovića

Osnovni sud u Banjoj Luci potvrdio je optužnicu protiv ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača zbog udaranja tadašnjeg poslanika, a sada gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića tokom Posebne sjednice Narodne skupštine RS.

Lukaču je na teret stavljeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda. Optužnica je podignuta 26. marta, a iako je praksa da se optužnice potvrđuju u roku od osam dana, nije poznato zašto se na potvrđivanje čekalo dva mjeseca.

U optužnici se navodi da je Lukač 23. decembra oko 22 sata u skupštinskoj sali, tokom prijenosa uživo na RTRS Plusu i BN Televiziji udario Stanivukovića.

– Oštećeni Stanivuković je predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću dao zastavice sa oznakom NATO pakta, koje je premijer polomio i bacio na pod. Nakon toga Lukač je Stanivukoviću uputio ozbiljnu prijetnju da će mu nanijeti zlo na način da mu se prijetećim tonom obratio riječima: “I nemoj nikad više to da uradiš prema meni, ne znam prema drugima kako… inače ćeš završiti kao što su i one zastavice završile ovdje danas – navodi se u optužnici.Dodaje se da je to kod Stanivukovića izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za sopstveni život. Nakon toga Lukač je, kako se navodi u optužnici, više puta pozvao Stanivukovića da dođe do njega.

– Kada mu je oštećeni prišao optuženi mu je uputio riječi: "Još jednom, još jednom majmune", nakon čega ga je otvorenom šakom desne ruke udario u predio lica, na koji način mu je nanio tjelesnu povredu u vidu nagnječenja sluznice donje usne – navodi se u optužnici

