PALMER ODRŽAO LEKCIJU VUČIĆU: Na VELIKU SRBIJU morat će da zaboravi, ohrabrio POVRATAK Đukanovićevog DPS-a, imao je poruku i za BiH…

Sjedinjene Države će stalno biti prisutne u Crnoj Gori, kao saveznik i partner, što je bio slučaj i prethodnih 15 godina od sticanja nezavisnosti, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara.

Palmer je poručio i da Vašington želi da Crna Gora nastavi da daje doprinos Alijansi, uključujući i misiju KFOR-a.

Glas Amerike: Crna Gora proslavlja 15. godišnjicu nezavisnosti. Koji su najveći uspjesi koje je zemlja ostvarila u prethodnom periodu?

Palmer: To je bilo izvanrednih 15 godina i čestitam Crnoj Gori i njenim građanima obilježavanje 15. godišnjice nezavisnosti. Sjedinjene Države su bile prisutne od samog početka, kao snažan partner Crne Gore i njenog naroda. Mogu se istaći neki izvanredni uspjesi. Značajno dostignuće je što je Crna Gora postala 29. članica NATO-a.

Još jedan ogroman uspjeh je to što je obezbijedila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i što je čvrsto na putu ka konačnom pridruživanju EU. Zatim izgradnja snažnog, živog multietničkog demokratskog društva – sve je to potvrda želje crnogorske javnosti da napreduje ka stabilnoj, prosperitetnoj i evropskoj budućnosti. Sjedinjene Države će biti prisutne u svakoj etapi puta kao partner.

Glas Amerike: A koji su to izazovi za Crnu Goru u narednom periodu?

Palmer: Ima još posla, naročito u oblasti vladavine prava. Da bi se kvalifikovala za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora će morati da udvostruči napore u pogledu tog pitanja. Da postigne napredak u vladavini prava, u slobodi medija i pokaže posvećenost ispunjavanju obaveza kao eventualna članica Evropske unije.

Glas Amerike: Pomenuli ste da su SAD bile uz Crnu Goru tokom proteklih 15 godina. Kakva će biti uloga Sjedinjenih Država u narednom periodu?

Palmer: Kao saveznik i partner, bićemo stalno prisutni, i kroz dobra i loša vremena. Bićemo tu da podržimo i ohrabrimo Crnu Goru dok se suočava sa izazovima u preduzimanju neophodnih koraka u borbi protiv korupcije, uspostavljanju vladavine prava, zalaganju za transparentnost, dobru upravu i odgovornost. Bićemo prisutni programski i politički, da u potpunosti podržimo napore Crne Gore da napreduje na evropskom putu.

Glas Amerike: 15 godina posle referenduma, podjele u Crnoj Gori se produbljuju, a tenzije rastu naročito nakon što je nova vlada preuzela vlast. Da li su Sjedinjene Države zabrinute zbog aktuelne političke situacije u Crnoj Gori?

Palmer: Svakako nam je veoma važno, kao savezniku Crne Gore, da ona ima snažnu i stabilnu vladu, da je ona u poziciji da ispunjava obaveze i odgovornosti kao NATO članica, da se suoči sa izazovima kao što su vladavina prava, sloboda medija i transparentnost. I da preduzima odgovarajuće korake da poboljša upravu kako bi mogla da se kvalifikuje za članstvo u Evropskoj uniji.

Svakako postoje duboke podjele u Crnoj Gori i ona nije jedinstvena u tom pogledu. Postoje duboke podjele širom zapadnog svijeta i više demokratskih društava gdje se svi borimo sa tim. Uvjereni smo da će Crna Gora da se uspješno i efikasno suoči sa tim izazovima i da napreduje, ne samo kao snažan partner Sjedinjenih Država, već i kao – na kraju krajeva – članica Evropske unije.

Glas Amerike: Ali, koliko ste zabrinuti u pogledu aktuelnih tenzija? Da li ima bojazni da bi mogle da destabilizuju zemlju?

Palmer: Aspolutno smo zabrinuti u pogledu aktuelnih tenzija i radimo sa vladom, opozicijom, civilnim društvom, nezavisnim novinarima da naglasimo američku podršku reformama koje će učvrstiti snažno partnerstvo SAD i Crne Gore.

Glas Amerike: Najveća opoziciona stranka, DPS, odlučila je da bojkotuje rad parlamenta nakon usvajanja novog Zakona o tužilaštvu, koji je predsjednik Đukanović vratio parlamentu na ponovno odlučivane. Da li Sjedinjene Države imaju bilo kakve primjedbe u pogledu novog zakona?

Palmer: Smatramo da je veoma važno da su taj zakon, i svi zakoni u potpunosti usklađeni sa očekivanjima i obavezama koje je Crna Gore preuzela prema Evropskoj uniji. Venecijanska komisija je ponudila određena mišljenja o tom zakonu. Veoma bi smo voljeli da se preporuke komisije integrišu u zakon da bi se osiguralo da je pravni okvir Crne Gore u potpunosti usklađen sa njenim aspiracijama u vezi sa EU.

Kada je riječ o ulozi DPS-a, više puta smo stavili do znanja, ne samo u Crnoj Gori, nego i u širem regionu, da je bojkotovanje izbora i demokratskih institucija loša taktika i da je to loše za demokratiju. To smo jasno i snažno ukazali kada su stranke, koje su sada u vladi, bojkotovale parlament. Ohrabrio bih i pozvao DPS da se vrati u parlament i prihvati svoje obaveze kao dio opozicije, i u pogledu izborne politike i zastupanja onih koji su glasali za njih u crnogorskim demokratskim institucijama.

Glas Amerike: Da li postoji zabrinutost da bi novi zakon mogao da dovede do politizacije tužilaštva i pravosuđa?

Palmer: Postoje veoma određene preporuke Venecijanske komisije u pogledu tog zakona i izmjena u njemu, koje bi bile potrebne da bi on bio usklađen sa stavovima i preporukama komisije. Riječ je o stvarnim ekspertima, ljudima sa dubokim razumjevanjam evropskog zakona. Važno je da kada Crna Gora pravi takve vrste izmjena svog pravnog okvira, da to bude urađeno u skladu sa njenim aspiracijama prema EU.

Glas Amerike: Crna Gora je od Evropske unije zatražila pomoć u otplaćivanju kredita koji je uzela od Kine. Da li će joj Sjedinjene Države u tome pomoći, ako Crna Gora to bude tražila?

Palmer: Znam da su u toku razgovori evropskih partnera i Crne Gore o pitanju crnogorskih dugova Narodnoj republici Kini (PRC). To za nas naglašava potrebu da države na Zapadnom Balkanu, ne samo Crna Gora, nego zaista širom regiona, da jasno razmotre i zauzmu najsveobuhvatniji mogući stav o ugovornim obavezama u koje ulaze sa stranim vladama i zemljama.

Kina ima istoriju predatorske prakse davanja kredita gdje je zaista iskorišćavala drugu stranu u ugovorima koje su sklopile njene kompanije. Zbog toga je obaveza država na Zapanom Balkanu da budu oprezne u pogledu ugovora o kojima pregovaraju sa zemljama koje su poznate po tim negativnim praksama, ukljućujući ne samo Kinu, već i Rusiju.

Glas Amerike: A da li će SAD pomoći, ako to bude potrebno?

Palmer: Sjedinjene Države su saveznik i partner Crne Gore i uvijek smo otvoreni za razgovore sa našim partnerima o određenim izazovima s kojima se suočavaju, ali se u ovom trenutku razgovore vode Evropljani i Crnogorci i pustio bih da vidimo kako će to da se završi.

Glas Amerike: Crna Gora je često hvaljena zbog doprinosa međunarodnim misijama. Nedavno je međutim objavila da neće slati pješadijski vod u misiju KFOR-a, pravdajući to pandemijom i nedostatkom budžetskih sredstava. Demokratski front se prije toga snažno usprotivio slanju crnogorskih vojnika u misiju na Kosovu. Kako komentarišete tu odluku?

Palmer: Voljeli bi smo da Crna Gora, kao NATO saveznica, uradi više i doprinese alijansi. To nije samo obaveza koju saveznici imaju prema alijansi, već i oni od toga imaju koristi. Alijansa nije samo format u okviru kojeg se sastajemo i razgovaramo. To je instrument kroz koji zajedno radimo stvari. Zbog toga pozdravljamo doprinose Crne Gore NATO operacijama tokom proteklih godina. Crna Gora je dobar i snažan saveznik.

Cijenimo to partnerstvo i odnos sa alijansom. Ohrabrio bih crnogorsku vladu da nastavi da traži prilike da se obučava sa nama, raspoređuje snage sa nama, da sarađuje sa Sjedinjenim Državama i drugim NATO saveznicima na način koji će osigurati bezbjednost ne samo drugih, već i Crne Gore,prenosi Slobodnabosna

Glas Amerike: Da li su Sjedinjene Države bile razočarane tom odlukom?

Palmer: Proteklih godina smo pozdravljali i cijenili doprinose Crne Gore KFOR-u. Želimo da se ti doprinosi nastave. U širem kontekstu, želimo da Crna Gora izvuče svu korist iz članstva u alijansi. A to radimo kroz zajedničku akciju i rad, zajedničku obuku i angažovanje snaga, djelujući zajedno kao saveznici. Crna Gora tome doprinosi i ima koristi od toga.

