Nedim Sladić: Evo gdje su pobjegle vrućine – Objavljena prognoza do 25. maja

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do16, a dnevna od 16 do 22 °C.U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna oko 18 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22, u istočnim područjima Bosne do 24 °C.U utorak 18.05.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 22, na jugu do 24 °C.U srijedu 19.05.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 16, na jugu do 19 °C.Od 12. do 25. maja, temperature će biti u granicama prosječnih, jutarnje u Bosni od 5 do 10, u Hercegovini do 15°C, očekivane dnevne temperature u Bosni između 18 i 23, u Hercegovini do 26 °C, javlja FHMZ.

Neobično vrijeme zahvatilo je cijelu Evropu, te je ako pogledamo meterološki prikaz primjetno da je ovih dana Finska toplija od Maroka,piše Oslobodjenje

-Gdje su pobjegle vrućine? U Finsku i Rusiju, napisao je meterolog Nedim Sladić.

Facebook komentari