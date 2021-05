Putem COVAX-a / U BiH stiglo još 40.800 doza AstraZeneca vakcina

Pomoćnik ministrice civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo Dušan Kojić potvrdio je na Twitteru da su u BiH stigle vakcine iz COVAX programa.

– Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu upravo je stiglo 40.800 doza AstraZenecinih vakcina. Naredna isporuka s istim brojem vakcina putem COVAX-a bit će isporučena za pet sedmica – napisao je Kojić.

40.800 doses of AstraZeneca vaccine, COVAX, just arrived at International Airport Sarajevo. Next allocation with same number of doses will be sent five weeks later. pic.twitter.com/lfXmaPosP0

— Dušan Kojić (@kojic_dusan) May 14, 2021