“Jill i ja upućujemo najtoplije pozdrave svima koji slave Bajram. Neka budete dobro tokom cijele godine”, naveo je Biden. prenosiI NOVI

As the holy month of Ramadan comes to an end, Jill and I send our warmest greetings to all those celebrating Eid. May you be well throughout the year. Eid Mubarak. pic.twitter.com/LqXDIAOwHc

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021