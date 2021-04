Milijarda vakcina data, ali većinom bogatim: Samo 0,3 posto vakcina dato je ljudima u zemljama s niskim prihodima

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije kaže da je više od milijarde doza vakcina protiv Covid-19 dato globalno, ali se 82 posto od toga broja odnosi na zemlje s visokim i gornjim srednjim dohotkom, prenijela je Fena.

TEMELJ STABILNOSTI

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da je samo 0,3 posto svih do sada primijenjenih vakcina dato ljudima u zemljama s niskim prihodima.

– To je naša stvarnost, rekao je Ghebreyesus na internetskoj zdravstvenoj konferenciji koja je organizirana sa sjedištem u Portugalu, javlja AP.

Kazao je da je pristup vakcinama jedan od glavnih izazova pandemije i da je javno zdravlje temelj socijalne, ekonomske i političke stabilnosti.Poslanici Evropskog parlamenta postigli su u četvrtak saglasnost o načinu na koji treba da funkcioniše potvrda o vakcinaciji, čime je EU korak bliže objavljivanju dokumenta kojim će biti olakšana putovanja u bloku. Evropa namjerava da do juna kao potvrdu uvede dokaz o statusu vakcinacije, rezultate testa na virus korona ili dokaz da je oboljenje preležano, prenijela je Srna.

U toku je rad na tehničkim pitanjima kako bi se obezbijedilo da potvrda bude priznata u svim članicama EU, ali na završnim detaljima rade prijestonice evropskog bloka, Evropska komisija i Evropski parlament.

PROMJENA NAZIVA

Prva promjena koju su poslanici Evropskog parlamenta zatražili je promjena naziva koji je dala Evropska komisija, pa umjesto digitalni zeleni certifikat poslanici žele da se zove certifikat EU Covid-19 kako bi se izbjegla bilo kakva sugestija da je to vakcinalni pasoš.

Poslanici naglašavaju da potvrda ne treba da služi kao putna isprava niti preduslov za iskorištavanje prava na slobodu kretanja, te da treba da bude u upotrebi 12 mjeseci. Evropski parlament ističe da potvrda ne treba da izazove diskriminaciju i zahtjeve da testiranje na Covid-19 bude besplatno. Evropska komisija napominje da bi članice same trebale da odluče o tom pitanju. Stav Evropskog parlamenta objavljen je nakon glasanja obavljenog u srijedu kasno navečer, na kojem je 540 poslanika bilo za, 119 protiv, a 31 uzdržan,piše Oslobodjenje

