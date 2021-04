Gradnja ceste Stolac – Neum ulazi u završetak: Od Stoca do Neuma za 20 minuta

Radovi na izgradnji magistralne ceste Stolac – Neum izvode se u skladu s planiranom dinamikom, a kompletna dionica dužine 36 kilometara podjeljena je na sedam lotova. Nedavno su okončani radovi na dionici Stari Neum – Broćanac (dugačka 12 kilometara), a trenutno se radi na dionici Broćanac – Prapratnica, uključujući i radove na raskrsnicama Babin Do i Oskrušnica.

Izvođač je kompanija Strabag AG, a vrijednost ugovora je 10.309.959,74 maraka. Predviđeni rok za završetak je juli ove godine.

U sklopu poddionice Prapratnica – Hutovo završen je i tunel Žaba. Projekat vrijedan 23.057.197,66 maraka okončan je za dvije godine, a izvođači radova bili su Euro-Asfalt iz Sarajeva i HP Investing iz Mostara.

Na poddionici Stolovi – Drenovac (dužina devet kilometara) koja se gradi od oktobra 2019, trenutno se izvodi gornji sloj ceste.

Asfaltirano je 6,2 od ukupno 8,95 kilometara, a kompletna poddionica trebala bi biti završena već 10. maja. U toku su i zemljani radovi na poddionici Hutovo – Cerovica (dužina pet kilometara), kao i na potezu od Cerovice do Stolova, a rok za završetak je prva polovina naredne godine.

“Za nas je u ovom trenutku važno da se do početka sezone okončaju radovi na dionici od Hutova do Neuma, što će značajno skratiti putovanje do mora. Veliku uštedu vremena putnicima je donio i završetak radova na gradnji tunela Žaba. Ta cesta je od neprocjenjive važnosti za Neum i razvoj turizma ovdje”, rekao je za Anadolu Agency (AA) načelnik Općine Neum Dragan Jurković.

O važnosti same ceste za privredni razvoj Neuma s naglaskom na razvoj turizma govorio je i predsjednik Udruženja turističkih radnika ove općine Davor Krešić.

“Neumljani će odsad lakše i brže putovati u unutrašnjost zemlje, dok će i gostima značajno biti olakšan dolazak ovdje. Dosad smo bili izolirani kao na nekom otoku, a troškovi života bili su za 20 do 30 posto skuplji u odnosu na ostatak zemlje. Zahvaljući novoj cesti oživjet će i Neumsko zaleđe u kojem se brojni objekti koriste i iznajmljuju za odmor. Cesta će biti odličnog profila, brza i njome će se lako stizati do svih dijelova Neuma, što će doprinijeti boljoj komunikaciji sa Mostarom, spiljom Vjetrenica, sa Međugorjem ili sa Sarajevom”, najavio je Krešić.

Za cjelokupan projekat izgradnje ceste Neum – Stolac utrošit će se oko 72.000.000 KM. Očekivani završetak radova na kompletnoj cesti je prva polovina 2022. godine. Procjenjuje se da će se po okončanju gradnje od Stoca do Neuma putovati nešto više od 20 minuta.

