Omraženi: Evo koji horoskopski znakovi većini ljudi idu na živce

Svaki horoskopski znak, sam po sebi, ima određene osobine koje druge mogu dovesti do ludila, u dobrom, ali i u negativnom smislu. Neki će vas zabavljati i donositi vam dobru vibru, dok će vas neki jednostavno ‘umrtviti’ svojom dosadom i monotonom energijom. Ovi vas horoskopski znakovi mogu izluditi, a da toga nisu ni svjesni.

Ovan

Oni su često arogantni, strogi i skloni svađanju. Ne dozvoljavaju da im itko povrijedi ego, pa makar to značilo da će udaljiti sve od sebe. U rječniku ovna ne postoji riječ rasprava, njihovo mišljenje neće promijeniti nikakve činjenice niti osjećaj empatije prema nekome. Kad jednom nešto odluče ili izgrade mišljenje o nečemu, ništa, ali baš ništa ga neće promijeniti. prenosi “24sata”

Kada nisu zauzeti izluđivanjem drugih sa svojim ‘ja sve najbolje znam’ stavom, skloni su nemarnom i impulzivnom ponašanju, a kad moraju završiti neki projekt – učinit će to polovično, ostavljajući drugima da ga završe, dok će oni sami prijeći na novi zadatak. Ovnovi su osobe koje razvesele svoje kolege samo kad napuste ured.

Bik

Njihova žudnja za konstantnim zadovoljavanjem osobnih želja i prohtjeva, kao i lijenosti, komplicirane su i zbunjujuće osobine. Stalno žive u uvjerenju da im je čitav svemir nešto dužan, ali im manjka motivacije da ustanu i bilo što sami naprave. Njihova posesivnost i materijalistički pogled na svijet ih često čine ljubomornima, posebno kad vide ljude koji su nešto stekli i stvorili svojim radom. Ne prihvaćaju ne kao odgovor. Ne samo da su škrtice, nego su i grubijani.

Blizanci

Oni su nervozne osobe koje ne mogu ništa započeti. Njihova nesposobnost da se usredotoče na nešto ne samo da živcira druge oko njih, već i oni sami zbog nje propuštaju razne prilike. To je doduše čudno kad znamo koliko su blizancima značajne stvari kao što su statusni simboli. Ljudi rođeni u znaku blizanaca su veoma inteligentni, ali im sve brzo dosadi, što im tako postaje samo izgovor da budu nepouzdani.

Svoj nedostatak organizacije nadomještaju pak ogromnom energijom. Nitko drugi ne može izazvati toliki kaos pomoću entuzijazma. Njihova podvojena ličnost uzrokuje bipolarno ponašanje i bezgraničnu energiju, ali se i povećava rizik oboljenja od anksioznih poremećaja. Drugim riječima, okolina ih smatra čudacima.

Rak

Ćudljivi su, stalno zabrinuti, kronični pesimisti, previše emotivni i toliko počnu opterećivati sa svime, da jednostavno “uguše” svoje bližnje. Kao da to nije dovoljno, skloni su žaljenju i uvijek će naći razlog zašto sve nije savršeno. Lako se užive u ulogu vječne žrtve i svaku priliku vide kao neosvojivi Everest.

Nitko na svijetu se nije susreo s nedaćama kao što su njihove. Više su usmjereni prema obitelji nego karijeri jer je, ruku na srce, i nemaju. Zahvaljujući pesimizmu i hipohondriji će na kraju dobiti otkaz, jer nitko ne želi raditi s njima.

Lav

Njihov ego ne poznaje granice. Misle za sebe da su žive legende i nije im jasno zašto ih drugi ne gledaju na isti način, iako im to stalno ponavljaju. Imaju kratak fitilj i nevjerojatnu potrebu za dramom, a sve to dolazi u kombinaciji s nedostatkom talenta. No to ih neće spriječiti da uvijek budu u središtu zbivanja i glavne zvijezde, jer izgledaju nevjerojatno dobro.

U njihovom površnom svijetu, privlačnost i seksi izgled su ono što se najviše cijeni. S obzirom na njihovu potrebu za stalnom kontrolom, opsesivnu potrebu za pažnjom, stalnim zahtjevima i nedostatkom strpljenja, čini se da je jedini razlog kojem mogu zahvaliti to su još uvijek živi – njihov dobar izgled.

Djevica

Djevice su proglašene najvećim zlopamtilom i sitničavim ljudima. Njihova sitničavost i stavljanje svakog na “njihovo mjesto” obično kod osoba koje ih okružuju izaziva želju da pobjegnu na drugi kraj svijeta i nikad se ne vrate u njihovu blizinu. Djevice su, tvrde horoskopi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju i nije im nimalo neugodno da vas stalno iznova podsjećaju na trenutak kad ste im učinili nešto loše, makar se to dogodilo i u prošlom stoljeću.

Ono čemu teže je savršenstvo na svjetskoj razini, ali nikako ne mogu shvatiti da bi prvo trebali poraditi na sebi. Pravi su čistunci kad su u pitanju postupci drugih ljudi, a svoje mane kao da ne vide. S druge strane, uživaju u seksu i to im je neka vrsta ispušnog ventila, iako to nikada neće priznati, čak ni sebi.

Vaga

Vage su idealni partneri za dominantne horoskopske znakove. Njihova taština, nemogućnost da donesu odluku i nesposobnost da formiraju osobno mišljenje ih čine odličnim “trofej suprugama” ili otiračem. Smatraju da je nepotrebno imati vlastito mišljenje ili poduzimati konkretne akcije kad se uvijek mogu osloniti na sreću. Imaju manje sreće kad su u pitanju emocionalni izazovi, osim ako imaju veze s pasivno-agresivnim ponašanjem, jer su u tome prvaci. Prilično su spretni i znaju dobiti od drugih sve što požele, i to toliko da su u stanju odglumiti nesposobnost samo kako bi netko drugi umjesto njih odradio ono što su zamislili.

Škorpion

Ovo je najokrutniji horoskopski znak. O njima nitko nema ništa lijepo za reći, osim da su seksi, a i to samo zato što svi vole loše dečke i cure. Škorpioni su uglavnom osvetoljubive i bezosjećajne osobe, čija je jedina pozitivna stvar njihov dobar izgled, a da ne uživaju u na nanošenju boli drugima, njihovi bi životi bili besmisleni.

Narcisoidnost, ljubomora, izljevi bijesa, slijepa ambicija i bezosjećajnost su neke od osobina koje posjeduju. Nitko nije toliko manipulativan, prepreden i željan moći kao oni. Njihova bolesna ambicija i želja da budu vođe bez obzira na žrtve, čine ih moćnim neprijateljima. Gonit će vas do kraja svijeta i nikad se neće smiriti. A čak i ako im niste učinili ništa loše, dovoljno je da im se samo ne sviđate i postat ćete njihova meta. Dok vam se budu osmjehivali, kovat će osvetu, osim ako od vas imaju neke koristi – u tom slučaju ste sigurni, bar dok vas trebaju.

Strijelac

Zbog njihovog nedostatka taktike i nediplomatskog pristupa, rekli biste da ih ljudi mrze, ali je upravo suprotno, jer izuzetno privlače društvo. Veoma su strastveni kad je u pitanju istina, te bi se moglo reći da su tragično iskreni. S tim što je često slika koju imaju u glavi iskrivljena i uglavnom ide u njihovu korist. Istodobno, ne mogu podnijeti kritiku. Često sve preuveličavaju i u njihovoj glavi nikad sami nisu krivi ni za što, nego je uvijek netko drugi dežurni krivac. Skloni su impulzivnom, nemarnom i ishitrenom ponašanju. ž

Jarac

Imaju osobnost panja. Od svih horoskopskih znakova, najdosadniji su i najpromjenjivijeg ponašanja. Uvijek im je čaša poluprazna i nitko ih ne može uvjeriti u suprotno. Partibrejkeri su na zabavama i u stanju su isisati život iz vas. Nikad nisu učinili ništa spontano i potpuno su uvjereni da je samo njihov način ispravan.

Toliko su zaokupljeni sami sobom da rijetko primijete da ljudi izbjegavaju njihovo prisustvo. Kad su pak njihove emocije u pitanju, toliko se udube u njih da bi netko pomislio da su izuzetno brižni i suosjećajni. Nažalost, to nije istina, jer suosjećaju s drugima, ali samo tako što sve gledaju iz svoje pozicije. Neki bi rekli da su sramežljivi, ali nisu, samo su asocijalni i okupirani sa sobom. Upravo zbog toga što su uvijek sami sebi omiljena osoba.

Vodenjak

Vodenjaci su tvrdoglave, krute, nepostojane i nepredvidive osobe. Uvijek imaju stav sve ili ništa. Sve moraju kontrolirati i pomalo su narcisoidni, što im onemogućuje da kontroliraju svoje emocije. Djeluju kao osobe koje dobro slušaju, ali u stvari ništa ne dopire do njih ako su već stekli određenu sliku ili mišljenje o nečemu. U životu nikad nisu stigli nigdje na vrijeme, a da je to moguće, vjerojatno bi zakasnili i na vlastiti sprovod. Nisu timski igrači, upravo zbog nepredvidivosti i odsutnosti. Rade što žele i kad žele, a ismijavaju one koje se pridržavaju rasporeda. Melodramatični su, manipulativni i imaju sve loše osobine kojih se sjetite a da počinju na slovo m.

Ribe

Njihov idealizam ne poznaje granice, a vjerojatno zbog toga i čitav život provedu ne radeći ništa konkretno. Kronični su pesimisti koji su u stanju svaku muhu pretvoriti u slona.

Njihov perfekcionizam ih sprječava da učine nešto i prije nego što su počeli, te im ništa nije dovoljno dobro. Jako su nerazumni i zbunjeni, a ne vole kad im drugi ponude pomoć, jer “znaju” da sigurno postoje neki skriveni motivi za to. Njihova preosjetljivost i pesimizam, u kombinaciji sa sklonosti prema samosabotaži, osuđuje ih na život prosječnosti. Nikad ne mogu postati uspješni, jer da bi postigli bilo što, morali bi se odreći svega što jesu.

