U Njemačkoj će zakonom građane podijeliti, na vakcinisane i one koji to nisu: Imat će različita prava…

Ako se zaključi kako vakcina ne samo da štiti one koji su ga primili nego i druge, onda se to mora uzeti u obzir kod formiranja mjera koje su na snazi”, rekla je socijaldemokratska ministrica Lambrecht u razgovoru za dnevnik Handelsblatt. Ona je rekla da se „teoretsko pitanje” iznimaka za vakcinisane sada mora pretočiti u konkretno političko djelovanje.

MANJE OPASNI OD NEGATIVNO TESTIRANIH

U jednom dokumentu, koji je prvi objavio dnevnik Bild, se citira jedan zaključak državnog epidemiološkog Instituta Robert Koch u kojem se zaključuje kako vakcinisani protiv koronavirusa posjeduju manji potencijal zaraziti druge od onih koji predoče negativni antigenski test. Zbog toga bi, kako se navodi, trebalo uvesti ublažavanje ili izuzetak od nekih mjera za one koji su vakcinisani, ali i za one koji su preboljeli koronavirus.Njemački ministar zdravstva iz redova Unije CDU/CSU Jens Spahn, koji je ovu mogućnost najavio već prije nekoliko tjedana, je rekao da se trenutno unutar vlade raspravlja o tome kojih mjera bi vakcinisani mogli biti oslobođeni. Tu se prije svega spominje ukidanje mjera samoizolacije za one koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili za one koji se vraćaju iz inozemstva i prisiljeni su na desetodnevni karantin..

OLAKŠANJA KOD PUTOVANJA I ŠOPINGA

Olakšanja bi moglo biti i svugdje tamo gdje se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, od mušterija traži negativni koronatest, poput frizera, većih dijelova maloprodaje ili ugostiteljskih objekata jednom kada budu ponovno otvoreni. „Puna zaštita od vakcine bi mogla u potpunosti osloboditi obveze testiranja”, rekao je Spahn,piše DW.

