Koliko je opasan indijski soj koronavirusa: ‘Utvrđen je u više od 10 država u svijetu… Ono što može zabrinuti jeste…’

Od početka aprila Indija je po broju novih zaraza najteže pogođena država na svijetu, s trostruko više zaraženih dnevno od SAD-a.

Brzina kojom raste broj zaraženih navela je Međunarodni Crveni križ da uvjete u južnoj Aziji nazove “zaista zastrašujućim”, a stručnjaci upozoravaju na širenje zaraznijih i smrtonosnijih varijanti virusa.

Studija koju je objavio utjecajni medicinski časopis “Lancet” ovog mjeseca procjenjuje da bi se broj žrtava od posljedica COVID-19 u Indiji mogao udvostručiti do juna.

Iako su britanski zdravstveni dužnosnici istaknuli da još nemaju dovoljno dokaza za to da bi indijsku varijantu koronavirusa, nazvanu B.1.617, označili kao opasniju, ova zemlja je uvrštena na britansku crvenu listu za putovanja, a premijer Boris Johnson otkazao je službenu posjetu toj državi.

Naučnici u Indiji suočili su se s novom varijantom krajem prošle godine, kada je lokalni soj otkriven u zapadnoj pokrajini Maharashtri.

Do 24. marta nacionalno ministarstvo zdravstva izvijestilo je da taj soj čini od 15 do 20 posto svih sekvenciranih uzoraka na tom području te nosi dvije neobične mutacije – E484Q i L425R.

Od navedenog datuma do današnjeg dana udio novog soja porastao je više od 60 posto, navodi The Guardian u svom članku.

U međuvremenu je utvrđeno da je indijski soj bio prisutan u Velikoj Britaniji još u februaru.

Naučnici nastoje utvrditi je li B.1.617 opasniji od ostalih cirkulirajućih sojeva, primjera radi širi li se brže, uzrokuje li teže simptome i izmiče li imunitetu stvorenom prethodnim zarazama ili vakcinacijom.

Danny Altmann, profesor imunologije na Imperial Collegeu London, temeljem svega što je do sada vidio smatra da će B.1.617 uskoro biti proglašen “zabrinjavajućom varijantom”.

No, Jeffrey Barrett sa Sanger Instituta kaže da indijski soj možda nije toliko problematičan kao ostale zabrinjavajuće varijante, poput južnoafričke i brazilske.

Prof. dr. Teufik Goletić, virusolog, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu i član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, za indijsku varijantu koronavirusa za Faktor kaže:

– Indijski soj do sada je utvrđen u više od 10 država u svijetu. Ono što se o ovom varijantnom soju do sada zna su dvije mutacije za koje još nemamo sigurnih pokazatelja, da li i u kolikoj mjeri su po karakteru i prirodi takvi da bi ovaj soj svrstali u tzv. zabrinjavajuće sojeve. U SAD-u i Velikoj Britaniji ovaj soj još spada u grupu varijantnih linija “od interesa”. To su sojevi za koje možemo pretpostaviti, ali još nismo sigurni da njihove mutacije mogu utjecati na transmisiju na efikasnost dijagnostičkih alata, na efikasnost terapeutika, ali također i na mogućnost izbjegavanja imunog odgovora. Međutim, u ovom trenutku zbog relativno malog broja sekvenci i nedostatnih epidemioloških podataka iz Indije i iz drugih dijelova svijeta, indijski soj još nije svrstan u zabrinjavajuće sojeve.

No, ono što nas treba zabrinuti jeste, navodi Goletić, činjenica da se u Velikoj Britaniji, u kojoj su znatno strožije mjere nego u Indiji u kojoj je također jako veliki broj vakcinisanih, broj novootkrivenih slučajeva na sedmičnom nivou udvostručuje.

– To je isti obrazac koji je primijećen kod britanskog soja koronavirusa i to je definitivno razlog zbog kojeg će ovaj varijantni soj u narednom periodu biti pod lupom širom svijeta. Što se pak tiče njegovog trenutnog utjecaja, mišljenja stručnjaka su podijeljena, da li i na koji način on može uzrokovati infekciju nakon što je osoba preležala COVID-19 ili primila vakcinu!? Ono što se može izvući kao zaključak, ali posredno, to je da se ljudi očito mogu inficirati ovim virusom, ali da je klinička slika po svemu sudeći blaža i to u kontekstu ukupnog broja teških slučajeva koji zahtijevaju nove hospitalizacije i povećanu smrtnost. Ukoliko se potvrdi, između ostalog, stepen novih slučajeva, odnosno dupliranje oboljelih u odnosu na prethodnu sedmicu u Velikoj Britaniji, vrlo vjerovatno ćemo brzo imati relevantnije podatke, budući da se u toj zemlji sekvencioniranje, a potom bioinformatička obrada i procjena nastalih promjena jako brzo i dobro radi. Nažalost, mi na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu i dalje, zbog nedostatka hemikalija, ne možemo raditi nova sekvencioniranja, čime bismo prije svega pratili eventualni ulazak novih sojeva, uključujući i indijski, ali i druge sojeve koji su od interesa, da ne spominjem one koji izazivaju zabrinutost – naglasio je Goletić.

