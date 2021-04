Fanatični ljubitelj fitnesa – OTAC IZ PAKLA! OTKRIVENO šta su djeca sve trpjela od TIRANINA

Fanatični ljubitelj fitnesa koji je uništio živote svoje troje dece, osuđen je na 30 meseci zatvora.

Troje dece Rašida Hadle – Karim, Amira i Hičam, pred sudom u Berkširu su ispričali šta su sve morali da trpe od oca tiranina koji ih je terao da svake sedmice mere kilažu, kontrolisao pristup internetu, mobilnim telefonima, pa čak i ključevima od kuće.

Hadla je, rečeno je na sudu, 2012. naterao ćerku Amiru da potpiše dokument u kojem je stajalo:

– Nikada neću dopustiti sebi da se ugojim… Vežbaću mnogo kako se nikada ne bih ugojila… čak i ako umrem.

Kao rezultat toga, Amira sada ima poremećaj u ishrani.

– Osećala sam se glupo i bezvredno. Nisam imala samopouzdanja, ali jesam dobila poremećaj ishrane. Moje odrastanje je uticalo na svaki segment mog života. Mi nismo imali normalan život ni srećno detinjstvo – rekla je Amira, veterinarski tehničar.

Ako bi mu se deca usprotivila, Hadle bi ih tukao drvenom varjačom. Hičama je u jednom trenutku i davio, na Amiru bacao stolicu, dok je najstariji sin, Karim, koga je tukao dok ne padne u nesvest, razvio posttraumatski sindrom stresa zbog zlostavljanja koje je trpeo.

– U školi su me zlostavljali i nisam imao prijatelje, smatrali su me za čudaka. Ali to zlostavljanje je bilo pesma u poređenju sa onim koje sam trpeo kod kuće. Prvih 18 godina života sam bio konstantno kontrolisan – rekao je Karim.

Sudija Kristi Real je Hadlu opisala kao “siledžiju” poručivši mu da joj je posle saslušanja njegove dece jasno zašto im je pao kamen sa srca kada su ga se rešili.

– Uništili ste im detinjstvo, živeli su pod konstantnim stresom, nisu imali slobodu da formiraju veze koje mladi ljudi njihovih godina treba da imaju. Vi ste siledžija i vaša nespremnost da prihvatite odgovornost za svoje ponašanje neće biti od neke utehe vašoj porodici. Nadam se da ćete u jednom trenutku, nakon što se dobro zagledate u svoju dušu, promeniti mišljenje – rekla je sudija.

Njegov advokat ga je branio rekavpi da je reč o “sužnom i nesrećnom” čoveku. Hadla je osuđen zbog surovosti prema deci i povređivanja dece. Dobio je i neograničenu zabranu prilaska porodici.

