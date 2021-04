Stanivuković o novoj gradonačelnici Sarajeva: Izjava da neće skinuti tablu sa Vijećnice je greška

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra greškom izjavu nove gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, koja je ostala pri stavu da neće skinuti tablu sa Vijećnice na kojoj stoji sintagma “srpski zločinci”.Ona je nova u tom poslu, a kada vam mediji postave to pitanje, nekada ne odgovorite možda onako kako ne mislite. Ja, kao neko ko želi da bude tolerantan i vodi miroljubivu politiku, to želim da smatram jednom vrstom nepažnje. Mogućnosti da se te stvari poprave, da se u nekom trenutku razmisli. Upoznat sam sa tim natpisima, to treba promijeniti zarad dobrobiti svih nas. To nikome neće naštetiti, samo će koristiti svima. Vjerujem da će ta mlada osoba, koja po biografiji treba da bude široko otvorena prema svima, imati priliku. A i vrijednosti stranke koju dijeli bi trebale ići u tom pravcu…. Da ima mogućnost da popravi tu grešku, treba dati šansu. Nisam da osuđujem na prvu, istakao je Stanivuković,piše Oslobodjenje

Dodaje, kako je Banjaluka otvorena da da mogućnost da se dva mlada gradonačelnika sastanu.

– Ona je 91. godište, ja sam 93. Ako treba da se sastanemo, razgovaramo, to treba biti prirodno, pa na kraju da porazgovaramo i o toj temu. Da vidimo da li je moguće doći do njenih drugačijih stavova po tom pitanju, kazao je za N1.

Facebook komentari