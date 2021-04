“Stanivuković je na prevaru dobio podršku građana” Dodik smatra da gradonačelnik Banjaluke RADI NA LIČNOJ PROMOCIJI

Izjavio je ovo srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik upitan da prokomentariše za aktuelna dešavanja u Banjaluci i odnos gradonačelnika Draška Stanivukovića prema odbornicima i skupštinskoj većini.

– On je na prevaru dobio podršku nekih građana u Banjaluci i sada ti građani vide da on nikada ozbiljno nije mislio da bude gradonačelnik. Njemu je ta pozicija trebalo da posluži za neke dalje političke borbe i on žrtvuje Banjaluku, dovodi je do propasti u situaciji kada treba da se riješavaju određena važna pitanja. Nažalost, građani Banjaluke će to vidjeti na jedan najdirektniji način, imajući u vidu nedoraslo ponašanje gradonačelnika i situaciju u kojoj se ne uvažava ni praksa u institucijama, nego se samo radi na ličnoj promociji i onome što može da bude atraktivno samo u jednom trenutku, ali time se ne rješavaju problemi života i grada – istakao je Dodik.

On je podsjetio da je SNSD upravljao Banjalukom u smislu gradonačelnika od 1998. godine i grad nikada nije imao probleme.

– Logično je da sada kada imate takvo političko nedonošče na čelu grada da imate probleme, jer on smatra da sve što postoji u gradu treba da bude usmjereno i podređeno samo njemu. Kao mezimac u porodici koji je vaspitan tako da sve što poželi mora da ima, on misli da tako ide i u javnom životu. Naravno, da to ne ide tako – rekao je Dodik.On je naglasio da stvari treba ozbiljno posmatrati i prihvatiti realnost.

– Mi iz SNSD smo rekli pobijedio je gradonačelnik, sad idemo da radimo, dok on nikada nije rekao pobijedili su neki ljudi koji imaju skupštinsku većinu. Mora da se zna šta je skupštinska većina u gradu i šta je odbornik. Gradonačelnik ponižava odbornike, kaže “Neka razgovaraju sa mojom sekretaricom, a ne sa mnom”, a u pokušaju da to izdigne na veći nivo on poziva na neke sastanke sa mnom, sa organima SNSD-a, kao da svi treba da trče njemu na noge kako bi spriječili njegov bijes – rekao je Dodik.

On je rekao da Stanivuković hoće da radi samo ono što on misli da treba, ali da tako ne ide u politici.

– Relanost je da u skupštini imate odbornike koji su birani isto kao i gradonačelnik na izborima i oni moraju da se uvažavaju. To što gradonačelnik ne uvažava svoje odbornike i želi da oni rade kako on hoće, pokazuje neke druge namjere. Isti slučaj imamo u Bijeljini. Gradonačelnik Bijeljine mora da zna da postoji skupština i samo onaj budžet koji usvoji Skupština je budžet i samo on važi. Skupština odlučuje o budžetu, donosi odluke, regulacione planove i slično. Gradonačelnik treba da radi sa većinom a ne da se ljuti i napušta sjednice. Gdje to ima? Šta očekuje da mu BN napravi atmosferu da je on u pravu, naravno da neće – istakao je Dodik,prenosi Srpskainfo

Podsjetivši da je Stanivuković na sve načine pokušavao da omalovaži SNSD i ismijava sve što je prethodna gradska vlast radila u Banjaluci, Dodik je rekao da to sve pokazuje koliko je on u političkom smsilu nedorastao za bilo kakav dijalog.

– Meni nije problem razgovarati, ali kad ocijenim da to ima smisla da uspije. On je za mene u istom rangu kao i svi gradonačelnici i načelnici i u narednom periodu pozvaću ih sve da razgovaramo o stanju u lokalnim zajednicama, pa tako i njega, razgovaraćemo, ja ne bježim od toga. Ne može Banjaluka biti u centru pažnje zato što ima nedoraslog gradonačelnika. Nama je važna svaka lokalna zajednica – rekao je Dodik.

On je naveo da je Banjaluka za SNSD izuzetno važna i žele da grad funkcioniše i da se razvija, ali su isto tako važni i Prijedor, Bijeljina, Derventa, Istočno Sarajevo, Trebinje, svaka lokalna zajednica.

– Mi moramo sa republičkog nivoa da riješimo problemo i u Banjaluci, Derventi, Bijeljine i svim drugim opština gdje postoje zastoje. To se mora rješavati sistemski – naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

Facebook komentari