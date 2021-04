ZORAN KARLOVIĆ – ljekar koji je odbio “smrtonosne respiratore”

Kada je krajem novembra prošle godine Sveučilišna klinička bolnica Mostar odbila donaciju kineskih respiratora koji su nabavljeni preko firme “Srebrena malina”, prim. mr. sci. Zoran Karlović, dr. med., specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja u novembru prošle godine je kazao kako ta bolnica ne odbija donaciju, nego “ne želi uzimati respiratore koji su neupotrebljivi ili čak prilikom upotrebe mogu biti smrtonosni”.

Grupa ljekara sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu obratila se danas javnosti pismom u kojem upozoravaju na sve stvari sa kojim se susreću, na probleme sa kojima se bore u radu.Neprihvatljivo je

Jedan od problema između ostalog su i respiratori koji su nabavljeni u aferi za koju trenutno traje proces pred Sudom BiH.

Istaknuli su između ostalog da je neprihvatljivo da su ovi uređaji prošli verifikaciju.

– Uređaj iznenada stane, pa nastavi raditi sa nepoznatim vrijednostima. Da ne govorimo koliko je oskudan važnim opcijama koje su nužne da bi teško oboljeli pacijenti preživjeli. “Malina respiratori” ne mogu držati pacijenta na HIGH FLOW i troše jako puno bespotrebno kisika. Šanse da pacijent priključen na “malina respirator” preživi su nikakve, vjerujte nikakve – piše u pismu koje su poslali ljekari s KCUS-a,piše AvazDr. Karlović kaže da je savremena medicina daleko od onog što znaju oni koji danas odlučuju o intenzivnoj njezi.

– To je žalosno, što o intenzivnoj njezi odlučuju ljudi koji nemaju veze s intenzivnom. To je isto kao da mi govorimo o običnom fiksnom telefonu i suvremenom mobitelu. Oni koji su na vlasti nisam siguran koliko znaju upravljati telefonom, a pitaju se o suvremenom mobitelu najveće androidske tehnologije. To je najveći problem u svemu ovome. U Sarajevu ima izuzetno sposobnih ljudi, ljudi od znanja, koji znaju šta njima treba. Ima izuzetno vrijednih, pametnih, ljudi koji su kreativni, koji znaju riješiti problem da im se pusti da rade… Mi nismo u sedamdesetima, mi smo sad u 21. stoljeću – kazao je dr. Karlović za Radiosarajevo.ba

Dodao je da “intenzivno, savremeno liječenje nije samo respirator”.

– Suvremeno liječenje obuhvata mnoštvo toga. Respirator je samo jedna karika u nizu svega toga. Naš bolesnici su daleko zahtjevniji… Ovi respiratori su za mene transportni respiratori koji mogu poslužiti za kratko vrijeme, a ne za mjesec ili dva, da mijenjaju ventilaciju kod bolesnika. Ja sam rekao neka ove respiratore primjenjuju na sebi, bližoj rodbini i svojim prijateljima, mojeg bolesnika, bolesnika u SKB Mostar nikad niko neće priključiti na njih, evo – istakao je dr. Karlović.

Jesu li smrtonosi respiratori

Govoreći o tome zašto su ti respiratori toliko opasni dr. Karlović odgovara:

– Zato što nemaju ostvarenu kontrolu. Mi svi imamo kod sebe određeno ograničenje, od volumena, senzitivno, frekvencije, a to ti respiratori nemaju. To je loša karikatura jednoga lošega respiratora.

Na pitanje jesu li zato navedeni respiratori smrtonosni, dr. Karlović odgovara:

– Ja taj dio neću govoriti. Neka kažu oni koji rukuju s time i koji su to rekli da se koriste njime, to neka oni kažu je li smrtonosno ili ne… Takvi respiratori mogu poslužiti za kratko vrijeme, recimo, u Pazariću, Tarčinu, Raštelici, Bjelašnici, Jahorini, do transporta u Sarajevo. Ne može se njemu staviti nešto što nije. Za duži vremenski period i da ima samopouzdanost koji respiratori treba da imaju, mislim da ne stoji.

Neznanje ubija

Istakao je da neznanje ubija. Objašnjava da svi problemi o kojima se govori nisu novijeg datuma.

– To je problem od rata naovamo. Ne uvaža se stručnost, mišljenje ljudi koji se bave strukom, nego se uvažava znanje onih koji su na svakakav način dolazili do znanstvenih spoznaja, i oni sada odlučuju. Tako je od rata naovamo – rekao je dr. Karlović.

Komentirao je i kako smo došli do tačke gdje politika diktira struci i znanju, dr. Karlović podvlači da politika uvijek treba postojati, ali poštena politika.

– Ne možemo o politici govoriti kao o poštenoj komunikaciji unutar naših krugova, nego u odnosu nas prema nekome drugome. Ako mi politiku provodimo u svojoj kući, onda to nije dobro. Moja kuća treba da provodi politiku prema drugoj kući, a unutra je sve sistematizacija. Ta sistematizacija treba da bude dobra – istakao je dr. Karlović.

Dodaje da smo propustili vrijeme kada smo trebali izgraditi standardizaciju, i to da znamo šta je intenzivna njega, što pripada intenzivnoj njezi u domaćoj medicini.

– Pa bi se tačno znalo. Nije samo oprema već i ljudstvo, koliko toga ljudstva ima. Većina intenzivnih kod nas ne bi zaslužilo ime intenzivna. A kamo li da može obaviti posao intenzivne njege. To su određeni postupci, radnje, liječenje, oprema, na kraju, ljudstvo koje treba time da se bavi. Ne možete vi intenzivnu medicinu odrađivati samo na osnovu liječnika koje radi tu. Potrebno je ogromno potkrjepljenje od dijagnostike, radiološke laboratorije… sve je to veliki pogon. Ovo društvo to nije briga i jednostavno to tako ide. Plaćamo ceh te dugogodišnje politike. A na vlasti su oni koji to potiču – od kantona do kantona, od županije do županije. Gdje ima razumijevanja, nešto je bolje, gdje nema, loše je – zaključio je dr. Karlović.

