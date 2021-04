Išao sam na jedan svoj privatni pregled jer mi je trebao… Reći ću jasno: Supruga mi se vakcinisala u Beogradu

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je jučer u Pressingu na N1 televiziji da ministra zdravstva Vjekoslava Mandića redovno viđa i razgovara s njim.

Prema njegovim riječima, ministri zdravstva se ne pojavljuju u javnosti u brojnim državama gdje ulogu komunikacije s medijima preuzimaju premijeri. Potom je govorio o svom iskustvu borbe s koronavirusom.

”Naravno da viđam ministra. Izvukao sam se, imao sam jedan teži oblik. Prva osoba koju sam nazvao je bio Emir Hadžihafizbegović. Bio sam malo skeptičan nakon što je on opisao (svoju borbu protiv korona virusa). To je jedan pakao i to ne bih nikome želio da se desi. Oporavak ide sporo. Ja sam trenutno odsutan s posla, ja ministra čujem i vidim redovno kao i cijeli Krizni stožer. Bio je i u medijima. Imali smo jedan dogovor koji je bio da struka govori smatrajući da će javnost više vjerovati struci. Kod nas šta god uradite imate neki efekat kritike. Činjenica je da balans nije dobar i ljudi očekuju da se ministar pojavi, u nekim zemljama se pojavljuju premijeri. Činjenica je da su u pojedinim zemljama ministri jako malo komunicirali počevši od Italije i nekih drugih zemalja”, istakao je Čerkez za N1 na početku večerašnjeg Pressinga.

Nakon što je prošle sedmice fotografisan u srbijanskoj prijestolnici Beogradu, uslijedile su spekulacije o njegovom vakcinisanju. On je to i večeras demantirao pojasnivši razloge posjete ovom gradu.

”Ja se nisam vakcinisao, ni tajno ni javno. Bio sam u mogućnosti da budem prioritet, ali smatrao sam da je jako bitno da prva pošiljka ide zdravstvenom kadru. Država Bosna i Hercegovina je jedini nosilac međunarodnog pravnog subjektiviteta i sve drugo je izigravanje države. U Evropi jesmo već poseban primjer da je jedna regija nabavila vakcinu. Očigledno da je zakazala diplomatija. Nabavku vakcina treba gledati i s geopolitičke strane. Države pokazuju moć na razne načine. Diplomatija je definitivno zakazala. Vakcine se nabavljaju direktnom diplomatijom”, poručio je on.

”Išao sam da obavim jedan svoj privatni pregled jer mi je bio potreban. Išao sam s nekim svojim prijateljima, želio sam da vidim kako se to radi. Reći ću vrlo jasno, moja supruga se vakcinisala”, dodao je.

Kako se osjećao u Beogradu posmatrajući kolone Bosanaca i Hercegovaca u redu za vakcinaciju?

”Ja sam to rekao kroz neke svoje komentare, to su nekako dva različita osjećaja. Ne živim u prošlosti i gledam budućnost, znam šta se desilo ovdje u ratu i znam šta je bilo. Znam ko je agresor. Bio sam jako sretan što je 20-25 hiljada ljudi dobilo mogućnost da dobije vakcinu jer su to ljudi koji žele da se spase od bolesti. S druge strane to izaziva jedno ogorčenje zašto mi nismo nabavili više. Posao nabavke vakcine nije moj posao. Mogu imati osjećaj i mišljenje, a nikako kao dio politike ili procesa koji treba nešto da odluči. Ova država je vjerovala čvrsto COVAX mehanizmu iza kojeg je stajala WHO. Da li smo se mogli boriti da u to vrijeme idemo na drugi način, vjerovatno jesmo, ali se očekivalo da država uradi svoj dio posla. Država je jedini nosilac međunarodnog subjektiviteta. Zamislite da jedna Bavarska nabavlja vakcine, jedna Lombardija u Italiji. Zna se ko je i čija je odgovornost. Naša je da procijenimo potrebe, količine, napravimo planove”, pojasnio je gost Pressinga,prenosi Depo

Čerkez je istakao da ”čvrsto vjeruje” da su se mnogi u Federaciji bojali nabavke vakcine nakon afera na početku pandemije.

