Nešić pozvao Tegeltiju da podnese ostavku: Što prije ova vlast ode, tragedija će biti manja

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić poručuje da svi u BiH moraju uključiti crveni alarm zbog jučerašnjih procjena Instituta za medicinsko mjeriteljstvo da bi do jula ove godine u BiH od koronavirusa moglo da umre 10.000 ljudi. Pozvao je i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da podnese ostavku.

– Zgražavajuća je Tegeltijina izjava da nije odgovoran, jer je BiH do sada nabavila samo oko 180.000 doza vakcina te da je zakazao COVAX. Srbija nije dobila nijednu vakcinu iz COVAX-a pa je revakcinisala više od milion građana. Volio bih da sam Tegeltiju makar jednom vidio da je otišao u Beograd i zamolio srpsku Vladu i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da BiH zajedno s njima kupi vakcine – kaže Nešić.

On podsjeća da u BiH dnevno umire 90 ljudi, da su bolnice prepune, a da predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nije mrdnuo iz zemlje niti pokušao pokrenuti diplomatsku ofanzivu za nabavku vakcina.

– Cijena nesposobnosti vlasti, nažalost, svaki dan se plaća u ljudskim životima. To nisu i ne smiju biti statistički brojevi. To su ljudi sa svojim imenom, prezimenom i porodicom. Za ovu godinu dana, izgubili smo jednu prosječnu opštinu u BiH. Što ova vlast prije ode, to će tragedija biti manja – smatra Nešić,piše Avaz

