Dječak se igrao u bašti, pa u travi našao nešto za šta je mislio da je zub: Uskoro se ispostavilo da je riječ o nečem nevjerovatnom

Dječak Sid Sing je pribor za lov na fosile dobio za Božić. Tako mu se i posrećilo da u potrazi za crvima u bašti svoje kuće u Volsolu pronađe vrijedan fosil.

„Naišao sam na ovu stijenu koja je pomalo ličila na rog i pomislio sam da bi to mogao biti zub, kandža ili rog, ali zapravo je to bio dio korala koji se naziva rog koral. Zaista sam bio uzbuđen zbog toga“, ispričao je Sid kako je došao do ovog važnog otkrića.

Sidov otac, Vik Sing, navodi da je dječak pronašao koralni rog i nekoliko manjih komadića pored njega, a zatim je sutradan ponovo otišao da kopa i pronašao stvrdnuti blok pijeska. U tom bloku bila je gomila malih mekušaca i školjki i nešto što se naziva krinoid, ostatak koji podsjeća na krak lignje, prenosi “RTS“.

Sing je uspio da identifikuje fosile zahvaljujući pomoći grupe za fosile na Fejsbuku, čiji je član.

Grupa je otkriće identifikovala kao koral Rugosa, za koji se procjenjuje da je star između 251 do 488 miliona godina.

„Period u kome su živjeli ovi korali kreće se u periodu od prije 500 do 251 milion godina paleozojske ere“, objasnio je gospodin Sing.

Engleska je u to vrijeme bila dio Pangee, jedinstvenog kontinenata, i bila je pod vodom.

Porodica Sing se nada da će Geološki muzej Univerziteta u Birmingemu reći nešto više o ovom otkriću.

