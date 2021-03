Stade patriotizam u jednu vakcinu… Hvala Srbiji, volim svoj Beograd, ali neću ići da se vakcinišem!

Dok jedan dio građana Bosne i Hercegovine ovih dana masovno hrli u Srbiju – na vakcinaciju, drugi di na to gleda iz drugačijeg ugla… Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović komentarisao je na svom Facebook profilu poziv Srbije upućen građanima BiH da se vakcinišu u Beogradu.

On, pak, nema namjeru da to učini, a u svojoj objavi kaže:

– Stade patriotizam i ljubav prema domovini u jednu vakcinu.

Srbija je prva donirala vakcine Bosni i Hercegovini, a danas je omogućila svim građanima BiH da se vakcinišu u Srbiji. Od mene veliko hvala!

I sve bi to bilo OK da već danas “velike patriote” koje su sve do sinoć trubile o agresiji Srbije na BiH ne pohrliše na Beogradski sajam da se vakcinišu!

Ja shvatam strah od pandemije i shvatam strah za život, ali pošto vam je obraz, velike patriote?

I da zaključim, volim Srbiju, volim svoj Beograd koji mi je drugi dom, ali ću dijeliti sudbinu svog naroda u BiH i neću ići u Beograd da se vakcinišem, a ovdje ću se vakcinisati posljednji kad to obave oni najugroženiji,piše Depo

Srbiji još jednom hvala, kako god ovo je gest ljudskosti, a vama, velike patriote, sve na dušu, nikad nisam i neću izdati svoj narod, sa narodom se živi, sa narodom i umire, al’ to vama nije ni bitno!

