Edin Forto o novim mjerama, vakcinama, ali i Bogičeviću, odabiru Mtela

Kaže da se epidemiološka situacija prati i da u svakom trenutku može doći i do popuštanja, ali i do pooštravanja mjera.

“Moramo sačekati da vidimo kakav je rezultat ovoga što smo već radili, u smislu onog jednog vikend zatvaranja, ali i ovih pooštrenih mjera koje imamo od prije nekoliko dana. Obično je potrebno 10-14 dana za prve rezultate.”

Ističe da je zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo trenutno na granici:

“Ono što vidimo već desetak dana je stagnacija u smislu porasta novozaraženih. Još uvijek je to veliki pritisak na naš sistem, ali mislim da sistem neće popustiti pod ovim pritiskom. Imamo heroje u bijelom, u pravom smislu te riječi, koji se bore za nas. Suštinski najveće promjene u reagovanju smo imali u domovima zdravlja jer je primarna zdravstvena njega prvi dodir stanovništva i pacijenata sa našim zdravstvenim sistemom. Tu smo napravili reorganizaciju i već se vide rezultati.”

Kao najveći problem u zdravstvu trenutno izdvaja nedostatak ljudstva: “Svi su već u pogonu. Sva covid odjeljenja su nova mjesta koja nisu postojala. Počeli smo da povlačimo nove ljude kojima često treba obuka, ali to je upravo ono što radimo – u hodu kapacitiramo sistem tako da se ne desi kolaps.”

Forto navodi da je izolatorij predviđen za lakše pacijente.

! / Pitali ministra kako se osjeća što je primio donirano cjepivo, on odgovorio: ‘Krivo mi'”Trenutno kao kanton nemamo kapaciteta jer smo sve zdravstvene kadrove usmjerili u COVID bolnice i odjeljenja. Želimo se kretati prema tome da što više lakših pacijenata može kod kuće dobiti njegu. Bitno je i da poštovanjem svih mjera, svi zajedno ako smanjimo broj novozaraženih i zdravstveni sistem će moći apsorbirati puno više.”

Kaže da su, kada je u pitanju nabavka vakcina, iznijeli teške optužbe na račun federalne Vlade, a posebno na račun Vijeća ministara koje ne radi ništa.

“Ministrica civilnih poslova i njena objašnjenja, mislim da nije ovako teška situacija i da ljudi ne umiru, to bi bilo tragikomično. I federalna Vlada sa svojom snagom i budžetom je mogla puno više uraditi ranije. Tijelo za nabavku vakcina su formirali tek u martu. Mislim da je to zakašnjela reakcija. Mi čim smo imenovani kao Vlada smo krenuli u direktnu nabavku vakcina i mislim da smo obavili veći broj aktivnosti nego ovi koji su to morali uraditi. Ne rade svi onoliko koliko mogu.

Kanton Sarajevo u teoriji može nabaviti vakcine, samo je izrazito otežano. Prvo, postoje proizvođači koje ne zanima naše ustavno uređenje i rekli su samo državni nivo, samo Ministarstvo civilnih poslova. S takvim proizvođačima KS ne može ući. Ali postoje neki sa kojima može i trenutno razgovaramo sa dva velika proizvođača i ako se nešto desi prije nego neko drugi nabavi neke veće količine, mi ćemo rado obavijestiti javnost o tome.

U svom pismu namjere mi smo rekli minimalno 100.000 doza, ali smo spremni uzeti i dvostruko više za građane KS-a. Ako uspijemo uzeti i više onda bi mogli udružiti sredstva sa nekim drugim kantonima, možda čak i Federacijom.”

O pomoći Vlade privrednicima i poslovnim subjektima koji su izravno pogođeni mjerama koje su trenutno na snazi ističe da su, prije nego su donijeli mjere zabrane, donijeli tzv. korona zakon:

“Ministarstvo privrede će voditi programe i to će vrlo brzo krenuti, u korona zakonu su propisani rokovi. Vrlo brzo privrednici kojima je zabranjen rad mogu očekivati program na koji se mogu prijaviti i dobiti naknadu. Procjena je da bi to moglo koštati između 4 i 5 miliona KM za ovaj period u kojem zabranjujemo rad. Za kladionice ne znam, njima nije u potpunosti zabranjen rad i ne mogu garantovati da će oni biti obeštećeni.”

Premijer KS-a kaže da spašavanje GRAS-a znači suštinski spašavanje radnika kojima tamo treba da rade i zarade platu.

“Firma GRAS je suštinski samo ti radnici. Oni nemaju svoje imovine, ono što imaju je založeno. Imaju dugove koji se mjere u stotinama miliona maraka i to je jedno stanje izazvano decenijama nemara, a često i kriminalne odgovornosti. Račun GRAS-a je od ljeta do danas blokiran konstantno. To su uglavnom tužbe radnika koje su dospjele, a one idu od 2006. godine. Neko im je dao Kolektivni ugovor kojim im je obećao da će im više od duplo plaćati plate i onda im je nije isplatio. Onda su radnici tužili, dobili na sudu i sad je račun blokiran, trenutno na 8,2 miliona maraka. Taj novac u budžetu ne postoji, za te tužbe. Novac u budžetu postoji za plate radnika, za plaćanje PDV-a koji je također nagomilan, za plaćanje obaveza prema federalnim institucijama i za plaćanje i subvencije normalan rad GRAS-a.”

Ističe da javni prijevoz ne može počivati samo na jednoj firmi.

“Javni prijevoz mora počivati na više firmi i mora biti stabilan. Ako jedna firma dođe u problem, ne smije biti ugrožen javni prijevoz. Najjednostavniji način da se obezbijede kontinuirane plate za radnike koji doprinose tom preduzeću bi bio da se otvori poseban račun koji bi bio zaštićen od svih povjerilaca, uključujući sve tužbe i blokade, kako bi mogao raditi. Nije moguće brzo rješenje za nešto što uništavate 20 godina, kopate rupu i da bi izašli iz te rupe ne može brzo. Ali ono što je opredijeljenost ove Vlade je da građanima napokon isporučimo javni prijevoz kakav zaslužuju.”O izboru MTela na tenderu fiksne i mobilne telefonije pojašnjava da Vlada ne vodi tendere.

“To je jedna stručna služba koja je pod ingerencijom Vlade, ali je samostalna u svom odlučivanju. Oni su se vodili cijenom i ponudom. Najpovoljniji ponuđač je dobio. MTel je isto domaća kompanija, ali je vlasnik iz inostranstva. Ako govorite o sigurnosti mislim da je vrlo bitno napomenuti kako je sigurnost mobilne telefonske komunikacije u KS-u bitnija npr. od jedne Centralne banke ili od jedne Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.Zašto je samo Kanton Sarajevo tu od jednog posebnog značaja? Ja nisam tu da podržavam nikakvu odluku. Ako je tender proveden ispravno i ako je izabran najjeftniji ponuđač… ja nisam tu da kažem da li želim jednog ili drugog.”

Forto ističe da je odustajanje Bogića Bogićevića od kandidature za gradonačelnika Sarajeva lično doživio vrlo teško.

“Gospodin Bogić Bogićević je prije svega simbol. Od njega se nije ni očekivalo da će se slikati po nekakvim projektima, planinama i govoriti da je on najbolji. Gospodin Bogić Bogićević je simbol jedne bolje Bosne i Hercegovine i nečega čemu težimo. Prilično me pogodilo njegovo povlačenje i iskreno se nadam da ono nije konačno i da se ovaj proces može dovesti do kraja. Zovu me ljudi i plaču jer se ono jučer desilo. Zbog toga mislim da, uz snagu i fokus političkih partija, ali i svih pojedinčanih vijećnika koji odlučuju o tom izboru, tražim da ne ubijaju građanima nadu da možemo bolje. Potrebno je da svi urade sve što mogu da simbol koji je još neokaljan ostane takav i da idemo naprijed, a ne da vučemo u blato svakog dobronamjernog i dobrog ko želi da ovu zemlju gurne naprijed.”

Za kraj, tvrdi da ovo nikako ne može poljuljati vlast u Kantonu Sarajevo,piše Radiosarajevo

