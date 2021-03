Zašto je sve više mlađih u bolnicama zbog korone?

Jedan od njih je i ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava Ivica Lukšić, koji je 20. ožujka za N1 izjavio kako vidi “promjenu u dobnoj strukturi i kliničkoj slici, odnosno da je među hospitaliziranima više mlađih s težim kliničkim slikama i stanje se relativno brže pogoršava nego ranije.”

Izrazio je uvjerenje da je procjepljivanje dijela najrizičnijih ipak pridonijelo manjoj smrtnosti koja se trenutno bilježi.

“Jedan od bitnijih faktora je i to što se britanski soj lakše prenosi. Dobro je što imamo manju smrtnost bolesnika. Rekao bih da smo zaštitili najrizičniju populaciju. Ovo je porast, ali smrtnost je manja”, dodao je Lukšić.

Ukazao je na činjenicu da se u Hrvatskoj britanski soj B.1.1.7. do sada već toliko proširio da je u posljednje vrijeme potvrđen kod oko 60% zaraženih.Hrvatskom kola više zaraznijih sojeva

Virologinja doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić sa Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci kaže da su preliminarna sekvencioniranja u Primorsko-goranskoj županiji uz soj B.1.1.7. pronašla i značajne količine soja B.1.258 koji neki nazivaju škotskim, a neki češkim.

“Taj soj također sadrži mutacije u proteinu S koje pojačavaju afinitet vezanja za receptor ACE2 te su stoga i potencijalno infektivniji”, rekla je za Index Juranić Lisnić, koja, zajedno sa dr. sc. Dubravkom Forčićem i prof.dr. sc. Stipanom Jonjićem, nadzire projekt sekvencioniranja uzoraka.

“Nije neobično da virusi nakupljaju mutacije, a selekcija u našem organizmu i tijekom širenja pobrinui će se da su neki od novih sojeva zarazniji jer će se takvi brže širiti u populaciji”, dodala je.

Umiru za 10 godina mlađi

Slično upozorenje početkom tjedna stiglo je i od Ive Ivića, predstojnika Klinike za infektologiju u Splitu.

“Britanski soj utječe na brzinu širenja i težinu kliničke slike. Mlađa je prosječna dob oboljelih i teža je klinička slika. Za 10 godina je niži prosjek umrlih. Morat ćemo postrožiti mjere jer u našoj bolnici ide prema eksponencijalnom rastu”, rekao je Ivić.

“Poruka građanima je: držite distancu, perite ruke, držite se svoje obitelji, svoje kuće, daleko smo od procijepljenosti koja bi jamčila zaštitu od ove bolesti”, dodao je.Britanski soj u Hrvatskoj brzo se širi

Ova upozorenja mogu se učiniti kao poruke koje bi trebale uozbiljiti i disciplinirati mlade kako bi se obuzdao treći val koji je krenuo u Hrvatskoj.

Naime, popuštanje mjera koje je postupno počelo još u veljači, a potom dovršeno početkom ožujka, u kombinaciji sa širenjem britanskog soja posljednjih se tjedana očituje u novom naglom porastu broja zaraženih.

Kako pokazuju podaci predstavljeni na stranici Our World in Data (grafikon dolje), broj novozaraženih u danu, “uprosječen” za sedam dana u Hrvatskoj (op.a. s današnjim datumom uzet prosjek u posljednjih sedam dana), je od sredine veljače do 24. ožujka porastao s 308 na 1046,piše Index

Facebook komentari