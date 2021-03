Detalji optužnice protiv krim-tehničara PU Banja Luka: Kako su nestale bokserice ubijenog Davida Dragičevića

Mikica Marijanac i Zoran Bošnjak, kriminalistički tehničari PU Banja Luka, svjesno i namjerno bacili su u smeće donji veš pokojnog Davida Dragičevića kako bi prikrili eventualne tragove.

To se navodi u optužnici Tužilaštva u Banjoj Luci kojom se Marijanac i Bošnjak terete za sprečavanje dokazivanja, za koje im prijeti kazna do tri godine zatvora.

Popis predmeta

Te navode Tužilaštvo temelji na činjenici da su sive bokserice tokom obdukcije skinute s Davidovog tijela, prevezene u prostoriju za sušenje PU Banja Luka, odakle su nestale.

Pojašnjava se da je donji veš jedini predmet koji optuženi nisu popisali u svom kriminalističko-tehničkom izvještaju niti pojedinačno fotografirali poput ostalih tragova.

U dokumentu se navodi da je obdukcija rađena 25. marta 2018. u prisustvu, između ostalih, optuženih i krim-inspektora Siniše Kojdića. On je svjedok u ovom postupku i jedini koji je u službenoj zabilješci ostavio pisani trag o boksericama.

U navodima optužnice vidljivo je da su bokserice nestale nakon što su odnesene na sušenje u PU Banja Luka, a u MUP-u RS su za to saznali 22. maja 2018. godine.

Akteri su tokom istrage različito opisivali kako su bokserice nestale. Kojdić je svjedočio da je za to saznao od načelnika KTC-a Radenka Novkovića. Pozvao je Bošnjaka i pitao zna li gdje su bokserice. Uslijedio je odgovor ”da su ih on i Marijanac bacili”, i to nakon što su Kojdića pitali šta će s njima, a on im navodno rekao: ”J…. gaće, zna se da je čovjek imao gaće.” Kojdić se ne sjeća šta je pričao s optuženima u prostoriji za sušenje, ali je uvjeren da im nije rekao da bace bilo koji predmet.

Iznoseći svoju odbranu, Marijanac je tužiocima rekao da su Bošnjak i on odjevne predmete donijeli u PU Banja Luka. Tvrdi da je Bošnjak predmete vadio iz vreće, a potom je došao Kojdić, koji ih je popisao. Potvrdio je da je bilo rasprave oko bokserica i sjeća se da je Kojdić rekao: ”J…. gaće.” Ne sjeća se je li im rekao da ih bace, ali negira da je on to učinio, navodeći da ne zna ko ih je bacio.

Bokserice ostale u vreći

U izjavi tužiocima Bošnjak je potvrdio da je učestvovao u pakovanju dokaza, navodeći da ih je Marijanac fotografirao, a da ih je on lično popisivao i opisivao. Pozvali su ga dođe i kada su bokserice došle na red, Bošnjak tvrdi da je prokomentirao “da su ostale gaće i da ih samo još treba opisati”, a da je Kojdić ponovio da se zna da je imao donji veš.

Optuženi Bošnjak tvrdi da su se Marijanac i on “umalo pobunili” te da je Marijanac s Kojdićem ušao u raspravu, ali se ne sjeća šta su govorili. Spisak predmeta su sravnili tako što ga je Kojdić čitao, a Bošnjak pokazivao na predmete na štriku i podu. I Bošnjak je negirao da je bokserice bacio u otpad. Međutim, u izjavi koju je kao svjedok ranije dao policiji, Bošnjak je naveo da su tokom čišćenja bokserice ostale u vreći ili na vreći i “da su ih on i Marijanac bacili u smeće”.

Ovo je jedina optužnica u slučaju „David Dragičević“, a početak suđenja je, nakon dvogodišnjeg odlaganja, zakazan za 21. april.

Počinioci nisu otkriveni

David Dragičević nestao je u noći između 17. i 18. marta 2018. godine. Tijelo je pronađeno 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas. Policija je smrt okarakterizirala kao zadesnu, da bi poslije tri mjeseca Tužilaštvo slučaj kvalificiralo kao ubistvo, čiji počinioci nisu otkriveni. Slučaj je izazvao brojne kontroverze, bijes i nezapamćenu reakciju javnosti uz masovne proteste u borbi za pravdu i istinu.

Nestanak donjeg veša uočili su zaposleni u Kriminalističko-tehničkom centru (KTC) MUP-a RS kada su im tragovi dostavljeni na vještačenje iz PU Banja Luka. KTC je o tome sačinio službenu zabilješku i 28. maja je PU Banja Luka pokrenula unutrašnji postupak protiv krim-tehničara,piše Avaz

