Odjednom se ubacuju novi virulentniji sojevi… Zašto sada napadaju ’80. i ’90. godište?!

Pulmolog Edo Selimić iz Sarajeva za Faktor je kazao da su u trećem valu zaraze koronavirusom najviše ugrožene osobe koje su 1980. ili 1990. godište, dok su mnogo mirniji oni koji su rođeni 30-ih ili 40-ih godina.

Pojašnjava kako je to po njegovom mišljenju posljedica ubacivanja novih sojeva i kaže da se nameće pitanje da li je neko ciljano sada krenuo na radno-sposobnu populaciju.

Govori i na koji način mogu sebi pomoći građani kod kojih je detektovan koronavirus.

Sada su puno mirniji rođeni 30-ih i 40-ih godina

– Vidjeli ste da smo imali jedan soj koronavirusa u martu, aprilu, maju, junu, prošle godine, pa onda drugi val gdje smo mi pulmolozi vidjeli na rendgen snimcima dva tipa. E sada, da li dva tipa odgovora organizma na isti virus, ili dva virusa koja su ostavljala različite posljedice na pluća, to je ono što smo detektovali. Također, primijetili smo diskrepanciju (nesklad) između pacijenta koji uđe u drugu sedmicu bolesti i negdje deveti-deseti dan vi ste imali pogoršanje na snimku, a pacijent vam se objektivno popravljao, bio dobar. I to vam je neka iskustvena medicina – priča nam Selimić i dodaje:

– Sada vidite odjednom da se ubacuju novi sojevi koji su virulentniji, koji se brže šire, lakše, i ostavljaju ružnije posljedice. To se vidi na snimcima pluća. U prvom i drugom valu osamdeseto, devedeseto godište je jako elegantno prolazilo kroz Covid-infekciju. Sada to više nije tako. Imali ste šezdeseto i sedamdeseto koje je prolazilo kroz koronu tako-tako, dok ste o ljudima koji su pedeseto, četrdeseto i trideseto godište, morali više razmišljati i više pažnje im posvećivati. Sada, što je interesantno, ljudi tih godišta su puno mirniji od 80. godišta. Da li je to neko ciljano krenuo na ovu radno-sposobnu grupu, šta iza toga stoji?

Osvrnuo se i na selektivnost u vakcinaciji protiv COVID-19.

– Vi vakcinišete ljude u staračkom domu, a oni koji su vam radno produktivni, koji vam nose ekonomiju, njih ćete negdje na kraju ostaviti. Je li to pametno da se radi tako? Tu imate jako puno otvorenih pitanja – rekao je Selimić.

Upitali smo ga kako građani mogu pomoći sebi u kućnim uvjetima, nakon što im PCR test pokaže da su pozitivni na koronu.

Jesti kuhano bjelance, jetra ga treba

– Pacijentima koji imaju temperaturu od 37,5 do 37,8, 39, pa i 40, kažemo da se nose s tim, da je ne obaraju jer temperatura je pokazatelj da se organizam bori sa infektom. Ako ne možete da podnosite temperaturu, naravno da ćete je obarati. Krenut ćete sa paracetamolom, aspirinom, ili nekim nesteroidnim antireumatikom u obliku čepića. Ako ne uspijete ni to, zovite nas pa ćemo vam dati injekciju analgina, ili šta već imamo na raspolaganju, što ne ide na usta. Druga stvar vrlo bitna je tečnost. Morate je unositi u bilo kojem obliku, voda, mlijeko, čaj, sok. U tolikoj količini da se hidrirate, da vam je urin svijetao, ne smije bit taman. Kod upalnih procesa vi sebe samo toksicirate, a da biste omogućili detoksikaciju, morate unositi tečnosti, rehidrirati se – govori Selimić.

Dodaje kako malaksalost prati koronavirus.

– Mora biti malaksalosti uz koronu, tako da ljudi ne paničare. Mora biti i kostobolje, bolova mišića, glavobolje…, jedna opća slabost i s tim se pacijent mora pomiriti. Gubitak čula mirisa i okusa, naravno, ali morate na silu jesti i to ono što vam neće opterećavati jetru. Unosit ćete šećer medom, suhim grožđem, unosit ćete neko kuhano bjelance jer to jetri koja se bori treba, neki novi protein, a najčistiji ćete dobiti u kuhanom bjelancetu. To ćete unositi i popravljati sebe. Dalje, ako osjetite iznenadno gušenje, otežano disanje, bol u grudima, to će vam biti prva opomena da se nešto dešava u plućima mimo uobičajene virusne upale. Tada doktor treba da uradi D-dimer i na osnovu njega ćemo vidjeti kakvo vam je stanje – savjetuje Selimić i dodaje:

– Ali odmah da znate, da kod svih upalnih stanja manje ili više taj D-dimer je povišen. Dakle, ne treba dramiti. Kada povežemo vaše stanje sa povišenim D-dimerom, bolom, otežanim disanjem, smanjenom saturacijom, jer već na 88 posto vi morate dati kiseoničku podršku. Dakle, kada to sve klinički povežete pa još dobijete podatak da ste imali neku trombozu, proširene vene na nogama, da se nekada nešto u prošlosti desilo, da imate oca, majku s proširenim venama, neku genetsku osnovu, za eventualnu tromboemboliju pluća, onda će vam vaš doktor odrediti da uradite pregled koji će pokazati da li imate tromboembolije ili ne u toku te korone.

Ukazuje da se kod Covid-pacijenata može javiti i “citokinska oluja”.

Kondicija se vraća mjesec-dva nakon korone

– Pacijent sa “citokinskom olujom” je za bolnice, gdje mu naše kolege daju u velikim količinama kortikosteroide, sada se pojavio i taj tocilizumab s kojim treba biti veoma oprezan jer to je biološki lijek koji se koristi za liječenje reumatoidnog artritisa. Dobri stari kortikosteroid nema baš tako opasne posljedice kao tocilizumab, ali o tome će razmišljati ljekari u bolnicama – kazao je Selimić.

Upitali smo ga kako pacijenti koji su preboljeli koronavirus mogu vježbati kapacitet pluća, u kojem vremenu mogu vratiti kondiciju.

– Postoje vježbe disanja i vi to možete raditi. Prethodno treba prozračiti prostor u kojem boravite na način da ćete širom otvoriti prozor, a ne na kant. Otvorit ćete ga na jednu minutu kako bi ušao čist zrak i onda idete sa vježbicama disanja. Veći je problem pad kondicije. Dakle, svi pacijenti poslije COVID-19 imaju nevjerovatan gubitak kondicije. E sada je pitanje za koje vrijeme će se popraviti, a to je od organizma do organizma. Ali treba da znate da i najistreniranijim osobama treba barem 15-20 dana da vrate kondiciju, a možete misliti kako je sa ljudima koji su u kancelarijama, kući, uz televizor, kojima je kondicija prije koronavirusa bila loša. Treba vam mjesec-dva da biste se vratili u prvobitno stanje, pod uvjetom da nije bilo nikakvih komplikacija za vrijeme COVID-19 – rekao je Selimić.

