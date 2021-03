Ovo su simptomi zbog kojih se nakon vakcinacije AstraZenecom odmah treba javiti ljekaru

Ima nekih nesigurnosti. Viđali smo neke vrlo rijetke slučajeve koji opisuju specifične neobične slučajeve kombinacije tromboze, trombocitopenije i krvarenja. U nekoliko slučajeva mali ugrušci su se javili u krvnim žilama u prvih 7 do 14 dana nakon vakcinacije. To je stanje zvano diseminirana intravaskularna koagulacija. U nekoliko slučajeva vidjeli smo i ugruške u krvnim žilama koji izvlače krv iz mozga. To je stanje poznato kao cerebralna tromboza venskih sinusa, rekla je izvršna direktorica Evropske agencije za lijekove Emer Cooke.EMA je objavila i popis simptoma za koje treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se pojave unutar par sedmica od vakcinacije,piše Oslobodjenje

kratak dah

bol u grudima ili stomaku

otekline ili osjećaj hladnoće u ruci ili nozi

jaka glavobolja ili zamućen vid nakon vakcine

krvarenje koje ne prestaje

više malih modrica, crvenih ili ljubičastih, ili krvnih plikova

Ističe se i to da ljekarima treba napomenuti informaciju o nedavnoj vakcinaciji.

