Godinu nakon dolaska COVID-a: Cijepili se medicinski radnici u Mostaru

Direktor Ante Kvesić nakon što je primio vakcinu rekao je da je korona

opaka priča, te da se protiv nje moramo boriti svim sredstvima, a najvažnije je kaže, cijepiti više od

60 ili 70 posto stanovništva i tako vratiti životne tokove u normalu. Izrazio je žal što je Bosna i

Hercegovina posljednja zemlja u regionu koja je zaapočela vakcinaciju, uz nadu da će u predstojećim

danima i mjesecima ipak postojati kontinuitet cijepljenja i na teritoriji naše zemlje. Naveo je i da je

potražnja strahovito velika, te da je zbog toga došlo do problema na tržištu.

– Stanje se na sreću normalizira i ja se iskreno nadam da ćemo već za 15 ili 20 dana imati dovoljno

cjepiva na tržištu, naveo je.

Doktor Jurica Arapović rekao je da mostarska bolnica nije dobila onoliko vakcina koliko su željeli

zaposleni u ovoj ustanovi, te da će se u prvom valu vakcinirati 300 uposlenih. Na popisu za cijepljenje

je inače 650 radnika SKB-a.

– Radimo klasifikaciju rizika među zaposlenicima, a danas ćemo cijepiti zaposlene u COVID bolnici i na

infektivnom odjelu. Volio bih da je cijepljenje i kod nas započelo kada i u ostalim državama regiona.

Znate da je Bosna i Hercegovina uplatila 18 miliona maraka za ovu namjenu, ali nažalost vakcinu još

nismo dobili. Cjepivo koje smo primili je, podsjećam, donirano od strane državnog vrha Srbije.

Napominjem da je u našoj zemlji od posljedica COVID-a 19 dosad preminulo 5.500 ljudi i to je

činjenica koja se ne smije ignorisati. Svaki život je važan i moramo se cijepiti, rekao je Arapović.

Zadovoljstvo što je započelo cijepljenje nije krio ni ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav

Mandić, koji je također primio vakcinu. Učinio je to u Mostaru, jer je SKB, kako je rekao, njegova

kuća, te i iz razloga što su ga čelnici ove bolnice prvi pozvali na cijepljenje.

Na sjednici Vlade FBiH u Mostaru kasnije je razmatren rad ad-hoc grupe imenovane prije tri dana za

pomoć pri izboru vakcine. Ona je prema riječima premijera Fadila Novalića odradila svoj dio posla,

zaprimivši sedam ponuda, i to nakon ishođenja slanjem upita na 41 adresu. Odgovori su, prema

Novalićevim riječima, pristigli iz sedam kompanija, od kojih su četiri ušle u uži izbor.

– Rukovodili smo se sa dva kriterija. Prvi je bio brzina isporuke, a drugi cijena cjepiva. Cijena je kod

svih bila skoro jednaka i iznosila je oko 17 eura. To je, dakle, cijena koja se iskristalizirala na tržištu.

Išli smo na sigurno i izabrali dvije kompanije. U oba slučaja radi se o vakcini Sputnik V, a kompanije

su MGM Kakanj i Krajina group Banja Luka. Iz MGM-a tvrde da tri dana nakon otvaranja akreditiva

mogu dostaviti vakcine, a akreditiv se može otvoriti odmah nakon potpisa ugovora. Odlučeno je da

vakcine plaćamo kada se lijek registruje u Agenciji za lijekove BiH. Krajina group ima komunikaciju sa

ruskim fondom Sputnik V, ali je reakcija u odnosu na MGM sporija i morali bismo čekati do tri ili

četiri sedmice. Isporuka bi bila u više kontingenata. Prvi, napominjem, ne smije biti manji od stotinu

hiljada cjepiva. Odlučeno je i da se cjepivo plaća nakon što se uvjerimo u kvalitet, rekao je Novalić na

konferenciji za medije.

Iz budžeta Federacije će se prebaciti sredstva Zavodu koji zatim treba potpisati ugovor, i to u

najkraćem mogućem roku, a prethodno će se kompanijama Krajina group i MGM poslati pisma

namjere. Ako sve bude išlo prema planu vakcinama se možemo nadati do kraja naredne sedmice,

tvrdio je Novalić.

– Imamo 12 milijuna maraka, tako da u ovom trenutku ne možemo nabaviti više od 350 hiljada

cjepiva, što je dovoljno za vakcinaciju 170 hiljada ljudi. Siguran sam da će uskoro profunkcionisati i

COVAX mehanizam, istakao je Novalić.

Mandić je kazao da Vlada FBiH insistira na kontinuitetu mjera protiv širenja koronavirusa, pa je na

sjednici donesena odluka da se umjesto sa preporukama prema kantonima ide sa naredbom da se

epidemiološka situacija mora pratiti i u skladu sa brojem zaraženih i hospitaliziranih, proglašavati

restriktivne mjere. I dalje su, rekao je, na snazi stare mjere koje se odnose na higijenu, fizičku

distancu i nošenje maski, odnosno okupljanja maksimalno 30 ljudi na jednom mjestu. Lock downa

zasad neće biti. Naveo je i da je još prije mjesec Vlada usvojila plan vakcinacije, te da su prioritet za

cijepljenje zdravstveni radnici. Plan je, ponovio je, dostupan svima i na njega ne može utjecati vrsta

vakcine koje će pristići.

