Čović nudi rješenje za Izborni zakon po kojem će HDZ vječno imati svog člana Predsjedništva

Čović, koji je i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, pritom je odbacio tvrdnje kako prijedlozi

hrvatske strane diskriminiraju manjine.

– Sve presude iz Strasbourga želimo uvažiti, ali isključivo ono što stvarno tamo piše. U presudi Sejdić-

Finci piše da tim ljudima treba omogućiti da se mogu kandidirati. Mi imamo tri člana Predsjedništva

po Ustavu. To se nikad neće promijeniti, a s druge strane želimo svima omogućiti da se mogu

kandidirati, dodao je.

Po njegovim riječima bošnjačka strana smatra kako se zbog toga mora mijenjati Ustav BiH, dok je

Čović uvjeren kako za to ne postoji nikakva mogućnost.

– Suština je da u Predsjedništvu sjedi hrvatski, bošnjački i srpski član Predsjedništva. To je suština

legitimnog predstavljanja. Postoje po nama rješenja koja mogu riješiti presudu Suda u Strasbourgu

bez izmjene Ustava, rekao je on.

Izrazio je optimizam da će se uz podršku administracije SAD-a i EU vodeći političari u BiH postići

dogovor o izmjenama Izbornog zakona do sredine godine, što je uvjet kako bi BiH dobila

kandidacijski status u ovoj godini.

Čović i Izetbegović su na sastanku u Sarajevu, održanom početkom mjeseca, dogovorili uspostavu

međustranačke radne grupe koja bi do kraja aprila trebala pokušati usaglasiti model izmjena

izbornog zakona u BiH.

