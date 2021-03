Pred Vladom KS tri prijedloga: Zabrana rada ugostitelja od 18 do 5 sati, od 20 do 5 ili da ostane isto

U 14.15 sati počeo je Kolegij Vlade kojem prisustvuju samo ministri, a koji su do sada dogovorili mjere koje se tiču zdravstva.

Nakon konferencije za novinare, sjednica je nastavljena. Ministri od jutros vode žustru raspravu da li skratiti radno vrijeme privrednih subjekata odnosno ugostiteljskih i drugih objekata ili ne.

Kako saznaje “Avaz”, u opciji su tri prijedloga i to zabrana rada ugostitelja od 18 do 5, od 20 do 5 sati ili da ostane isto – od 23 do 5 sati.

Prema našim informacijama pet ministara je za prijedlog da ostane isto radno vrijeme. Obzirom da je 12 ministara, a računa se i glas premijera, za konačnu odluku potrebno je minimalno sedam glasova.Vlada nastavlja sa hitnom sjednicom i očekuje se da će tokom dana biti usaglašene nove mjere.

Podsjećamo, u prethodna 24 sata u Kantonu Sarajevo potvrđena su 484 nova slučaja zaraze koronavirusom na osnovu 1.336 obrađenih uzoraka koji su prikupljeni prethodnih dana,piše Avaz

Ministar zdravstva KS Haris Vranić na današnjoj pres konferenciji rekao je da današnji podaci pokazuju da je blizu 45 posto testiranih stanovnika KS pozitivno na koronavirus i da se ulazi u treći val epidemije.

Kazao je da je epidemiološka slika znatno pogoršana i da sve više mladih koji su zaraženi i imaju težu kliničku sliku.

