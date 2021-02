Muriz Memić: ‘Nedostaje još samo jedna kockica… Sad je jasno da smo bili u pravu, Alisa je gledala kako Dženan umire’

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića, u razgovoru za portal Radio Sarajevo komentarisao je snimak razgovora iz kobne noći, a koji je danas izazvao buru reakcija u javnosti nakon objavljivanja u medijima.

– Današnji snimak je šokirao javnost. Ovo je nažalost potvrda da je sve ono što mi govorimo u ovih pet godina tačno. Tužno je i da je Dalida Burzića imala ovaj snimak i ništa nije uradila, kazao je Memić.

– Kada se posluša snimak koji je danas objavljen, vidi se da hitna nije pozvana na vrijeme, samo me zanima kako su imali vremena da uslikaju Dženana, a nije pozvana hitna. Alisa je gledala kako Dženan umire, a nije htjela pomoći. Vidi se da smo bili sve vrijeme upravu, poručio je on.

Posmatrajući dosadašnji rad državnog tužilaštva Muriz Memić poručuje da je dosta posla urađeno, jer u pritvoru je prvi čovjek policije Hasan Dupovac i dodaje da u svemu nedostaje još samo jedna kockica da se slučaj riješi.

On je ponovio još jednom da ga je zabolio dolazak Mirsada Dželilovića jučer ispred Suda Bosne i Hercegovine, kada je bilo ročište za produženje pritovora Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu.

– Šta on je došao kao podrška Dupovcu ili je to bilo da meni pokažu silu. Pa on je bio sa Dupovcem kada su izuzimali snimke s kuće Šerifa Konjevića. Evo, danas ga pitam gdje je drugi snimak, jer u sudnici je prikazana samo jedan, zna li išta o tome, rekao je Muriz Memić,prenosi Radiosarajevo

