U Sarajevu već predlažu naziv ulice i mosta po Đorđu Balaševiću

Klub zastupnika SBB-a u Skupštini Kantona Sarajevo za preimenovanje pješačkog “Željeznog mosta” na Skenderiji u “Most Đorđa Balaševića” ili “Balaševićev most”. Na sličnom tragu je i zastupnik Elvis Vreto (NiP) koji je pokrenuo inicijativu da Sarajevo bude prvi grad koji će dodijeliti ulicu preminulom velikanu Đorđu Balaševiću.Oni navode kako je Đorđe Balašević bio, pored ostalog, i ambasador Sarajeva, pogotovo u najtežim trenucima u historiji našega grada.

“Pored svega što je učinio za naš grad, posebno treba istaći koncert održan u neposrednoj blizini ‘Željeznog mosta’ na Skenderiji u februaru 1998. godine. Njegovo javno djelovanje, pjesme i koncerti u zemljama regiona, bili su u maniru izgradnje mostova među ljudima i narodima. Koncerti u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i drugim gradovima su nedvojbeni dokaz da je Đorđe Balašević svim svojim bićem bio privržen BiH i glavnom gradu naše države, čime nas je zadužio u ljudskom i svakom drugom smislu. Stoga, pokrećemo inicijativu za preimenovanje pomenutog mosta u naziv ‘Most Đorđa Balaševića’ ili ‘Balaševićev most’, navode oni.

Time ćemo još jednom dokazati da znamo, kao građanie i kao narod, cijeniti prijatelje i sve ono što su za nas činili, smatraju u SBB-u.

“Most neupitno simbolizira Balaševića, ali i Balašević sve mostove među ljudima”, zaključili su oni.

Vreto pak navodi kako kao predsjednik Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti ovo ću pitanje staviti na dnevni red već na narednoj sjednici komisije, zakazanoj za 23. februar te moli javnost da izrazi podršku i predloži lokacije koje bi odgovarale,prenosiKlix

“Hajde da to ide u jedan glas, od svih građana Sarajeva i da pokažemo da postoje stvari koje nas ujedinjuju i da mi ne zaboravljamo one koji su nam bili prijatelji i u najtežim vremenima. Sarajevo i Đole to zaslužuju, posebno njegova publika i ljudi koji su ga voljeli. Kada je došao ovdje na prvi poslijeratni koncert, tek smo tad znali da ima nade u dijalog i stvarni mir. Balašević je donio taj osjećaj mira , dužni smo mu barem toliko, pa da se Ulica Koševo ili neka druga koja bi pristajala, nazove prema njemu”, poručio je zastupnik Vreto.

