VALENTIN INZKO : „Biće posljedica ako NSRS ne oduzme odlikovanja Karadžiću; Zakon o genocidu je spreman“!

Na pitanje hoć li rukovodstvo NSRS-a, Nedeljka Ćubrilovića i Sonju Karadžić sankcionirati, ako ne oduzmu odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, Inzko kaže:

-Dao sam im rok do maja, do sjednice Vijeća sigurnosti. Bit će posljedica ako se to ne uradi. Čekam odgovor Čubrlovića“!

Morate donijeti zakon o negiranju genocida?

-Imam u ladici gotov nacrt Zakona o negiranju genocida, sigurno ćemo ga poslati u Parlament, da imaju i posljednju šansu da to private!

Ako ga ne usvoje?Ako ne usvoje, reagovat ću!

Hoće li Schmidt uopšte biti novi visoki predstavnik, da li su Amerikanci za?

-Morate pogledati u kristalnu kuglu i da nađete taj odgovor!

Moja kristalna američka kugla mi kaže da su Amerikanci od Schmidta tražili njegov program rada, pa će tek nakon toga odlučiti o njemu!

-Da, Amerikanci će to tražiti, u svijetu ima 200 problema, ali ipak je Bosna u prvih 5,6 prioriteta! Novi državni sekretar sekretar Anthony Blinken je u toku rata pisao govore o Bosni sa Bidenom, njegov očuh je Jevrej koji je preživo holokaust, Blinken zna šta je genocid!

„Novi Visoki predstavnik mora imati novu politiku, tada se isplati imati novog čovjeka! Schmidt već radi na tome! Njemci žele da se BiH vrati na dnevni red međunarodne zajednice! Uzalud sam 10 godina baš to tražio, pisao pisma, bio u Njemačkoj 12 puta, kod Merkel četiri puta, ponavljao isto – da se više pažnje treba posvetiti BiH! Njemačka nema nijednog vojnika u BiH! Putin uvijek ima vremena za neke bosanske lidere, imao je sastanak s Dodikom četiri puta! Evropska bezbjednost počinje na Balkanu! Nema ništa bez implementacije, ako si Evropljanin moraš to dokazivati svaki dan! Davno je došlo vrijeme za implementaciju! Svi lideri potpisali da žele u Brisel, da žele evropsku BiH, neka to dokažu! Schmidt ima puno prijatelja i poznanika, upoznao je Miloševića, ugostio je i Vučića! On zna Balkan, ima puno kontakata!

Inzko je još tu, ne pakujem kofere, tranzicija se može desiti mirno, profesionalno i da svi budemo zadovoljni! Veliki teret je da se veličaju ratni zločinci! Treba imati ulicu po Srđanu Aleksiću! Impresioniran sam novim rukovodsvom VSTV-a! O Lagumdžiji imam visoko mišljenje, ali se mora dokazati! Smetaju mi lažne diplome! Odao sam počast Davidu Dragičeviću, bio sam na sahrani u Beču. To je neopisiva tragedija! Cijela država bi trebala biti na nogama zbog ubistva policajaca! Trebaju odgovarati oni koji su ih ubili! Odlazak stranih sudija iz BiH velika greška! Plakao sam zbog toga!

Međunarodna zajednica nema više nikoga u sudstvu i tužiteljstvu! Sve evropske zemlje imaju zakone o negiranju holokausta! U BiH, gdje se desio genocid, takav zakon ne postoji! Njemačka još uvijek sudi ratnim zločincima iz drugog svjetskog rata, ima fantastične odnose sa Izraelom! Promjene su moguće, vidjeli smo to u Crnoj Gori! Imat ćemo i Bogića Bogićevića. On jeste Srbin, ali je Bosanac! Kao i Vojin Mijatović! Blagojević nije taj koji tumači Dejton. Ja sam još živ! Ja sam tumač Dejtona! On ne poštuje odluku Ustavnog suda BiH! Mora snositi posljedice! Ignoriše ne samo Inzka, već i Ustavni sud! Jesam za investicije, ali uz poštovanje onoga ko je vlasnik rijeka. Ono što je državna imovina mora ostati državna imovina! ! Neki dijelovi se mogu dati enititetima, ali po proceduri i po zakonu! Nisam protiv HE na Drini, ali uz poštovanje zakona! Dodik i ruski ambasador pričaju kao Petritsch, ukinuli bi OHR! Možda je ukidanje OHR-a daleki san! Mislite da bi se Turska, Amerika, Engleska složile s tim? Visoki prestavnik je vrhovni tumač Dejtona! Ko će tumačiti Dejton ako ga nema?! Odgovor na to Petritsch nije dao!

Izbori u Mostari moraju biti tajni! Nisam se miješao u Mostaru! U statutu piše da izbori moraju biti tajni! Kordić i Guzin su fini ljudi! Mogli bi ići na sud, jer nisu legalno izabrani,prenosi Slobodnabosna

Stranačko zapošljavanje vodi u korupciju! Duboko u ljudima iz BiH je poštenje“, kazao je između ostalog Valentin Inzko.

Facebook komentari