Feraget: Očigledno da informacije koje pribavlja Tužilaštvo dolaze do onih kojih se tiču

Grupa “Pravda za Dženana Memića” najavila je moguće proteste ukoliko se nastavi pritisak na rad Tužilaštva BiH.

– Na Tužilaštvo BiH, glavnu tužiteljicu, gospođu Gordanu Tadić, postupajućeg tužioca, gospodina Ćazima Hasanspahića vrši se ogroman pritisak. Ukoliko se takve radnje nastave, biti ćemo primorani da bez obzira na sve, organizujemo proteste. Pokušavate zaustaviti nezaustavljivo. Istina je pronašla svoj put i nećete je zaustaviti. To vam nećemo dozvoliti. Pravda za Dženana Memića – navedeno je na Facebook grupi.

Motivi ubistva

Ifet Feraget, koji zastupa porodicu Memić, kazao je za „Avaz“ da ništa do sada nisu radili napamet, pa tako ni ovo posljednje.

– Mi u javnost ne idemo sa neprovjerenim informacijama. Dakle, sve ovo je provjereno. Što se tiče zadnjeg saopćenja, mogu samo reći da se tiče same istrage, tiče se motiva ubistva Dženana Memića. Taj motiv možemo ocijenit, kako mi u pravu kažemo, jednim integralnim, psihičkim faktorom. Dakle, šta je motivisalo počinioce da liše života Dženana Memića. Dosta se oko toga špekuliše, u smislu da ovdje imamo, možda situaciju, da taj neko, odnosno ta trojica nisu htijeli da ga ubiju. Međutim, to nije tačno. Ostavit ćemo sada po strani neadekvatan medicinski tretman. Pod tim podrazumijevam i sve ono što se dešavalo u medicinskom tretmanu da ne bih neku riječ rekao viška, zbog istrage. Ali, isto tako i odnos Kliničkog centra prema Tužilaštvu. Neka za sada ostane na tome što se tiče medicinskog tretmana – rekao je Feraget i dodao:

Ključna faza

– Što se tiče same radnje izvršenja, poznato je svim ljudima koji se bave pravom, da je teži oblik ubistva kad nekoga lišite života pri nekom bezobzirnom nasilničkom ponašanju ili zbog prikrivanja drugog krivičnog djela. Dakle, to je teži oblik ubistva za koji Zakon propisuje kaznu i do 45 godina, dakle kazna dugotrajnog zatvora. Po mom mišljenju, nadam se da će istraga do toga i doći, ovdje upravo imamo ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. O samim motivima ja ne mogu ništa više govorit, da ne bi na bilo koji način ugrozio istragu. Očigledno da sve one informacije koje pribavlja Tužilaštvo na određen način dolaze do onih kojih se tiču pa onda nekako proporcionalno s tim raste pritisak. Zbog toga je i Muriz Memić reagovao u strahu zbog te uznemirenosti ili u strahu da neko ne bi sada popustio pod nekim pritiskom, a mi znamo kakvih sve pritisaka ima. Dakle, da neko sada ne zaustavi ono što je ključno, a ključna je faza u narednih mjesec ili dva – zaključio je Feraget,prenosiDepo

