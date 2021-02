Apel organizacija za zaštitu prava djece u BiH: Vratimo svu djecu u škole

Grupa organizacija za zaštitu prava djece u Bosni i Hercegovini, koju čine Save the Children, World Vision BiH, SOS Dječija sela, Hope and Homes for Children i Mreža Snažniji glas za djecu, apeluju na Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i nadležne krizne štabove, da razmotre otvaranje obrazovnih institucija u punom kapacitetu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera i školskih protokola, javlja Anadolu Agency (AA).

“Iako smo zabrinuti zbog uticaja različitih restriktivnih mjera na kvalitet obrazovanja djece širom BiH, posebno nas brine situacija u Kantonu Sarajevo. Konkretno u Kantonu Sarajevo, u situaciji gdje epidemiološke mjere nadležnih organa dopuštaju rad svih privrednih subjekata, javnog prijevoza, predškolskih ustanova, sportskih škola, pa i osnovnih i srednjih škola u djelimičnom kapacitetu, smatramo da ne postoji opravdan razlog da se ne uvede recipročna mjera i za starije razrede osnovne škole, kao i za sve razrede srednje škole. U doba krize, kao i u redovnim okolnostima, pristup kvalitetnom obrazovanju za svako dijete mora ostati naš glavni prioritet”, navodi se u apelu upućenom nadležnim institucijama.

Apel je argumentiran nalazima istraživanja koje su tokom pandemije provele organizacije Save the Children World Vision BiH i UNICEF čiji rezultati ukazuju na negativne posljedice koje izostanak iz školskih klupa ostavlja po djevojčice i dječake širom svijeta.

Globalno istraživanje Save the Children “Uticaj pandemije COVID-19 na djecu”, koje je obuhvatilo 25.000 djece i roditelja širom svijeta, uključujući i djecu iz zemalja našeg regiona, pokazalo je da četvero od petero djece osjeća da malo, ili uopće ne uči dok su izvan škole.

Posljednje World Vision International globalno istraživanje “COVID-19 i djeca”, provedeno u 12 zemalja regije, konsultovalo je djecu iz BiH zajednica i, specifično, Kantona Sarajevo. Zabrinjavajući su nalazi konsultacija sa djecom iz kojih saznajemo da je čak 87 posto djece zabrinuto zbog kvaliteta obrazovanja koje stiču u uslovima pandemije. Dok se preko 50 posto djevojčica i dječaka suočava sa tehničkim poteškoćama pristupa i kvaliteta online nastave, trećina njih su jako zabrinuti zbog manjka kontakta i društvene izolacije od školskih drugara u uslovima učenja na daljinu, rezultat je istraživanja organizacije World Vision International.

Istraživanje “Procjena uticaja COVID-19 na društvo u BiH: Anketa domaćinstava”, koje su proveli UNICEF i UNDP daje uvid u efekte promjena u obrazovnom sistemu i prelaska na online nastavu na različita domaćinstva, te najčešće probleme i izazove. Značajan problem utvrđen je u domaćinstvima sa djecom i mlađima od 18 godina starosti (21 posto) zbog nemogućnosti roditelja (usljed nedostatka vremena i/ili znanja) da pomognu djeci da razumiju nastavne materijale.

“Svi ovi nalazi potvrđuju nam da škola nije samo mjesto za učenje, to je mjesto gdje se djeca socijaliziraju u sigurnom okruženju. Pohađanje nastave predstavlja važnu rutinu i oblik fizičke aktivnosti i definitivno znači manje vremena provedenog ispred ekrana”, navodi se u pismu upućenom nadležnim organima.

