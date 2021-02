Imao je 15 kad je osuđen na doživotni zatvor, sad je izašao nakon 68 godina robije

U četvrtak, u dobi od 83 godine, Ligon je izašao iz državnog zatvora u Pennsylvaniji kao slobodan čovjek nakon 68 godina. Ligon nikad nije prestao tvrditi da u ubojstvima i ozljeđivanju nije sudjelovao te da nepravedno izdržava kaznu.

Ta mu je kazna smanjena na 35 godina 2017. godini kad je Vrhovni sud u Americi donio odluku kako su automatske doživotne kazne za djecu okrutne. Mnogim zatvorenicima čiji su slučajevi slični Ligonovom kazne su također umanjene i podnijeli su zahtjeve za uvjetnim puštanjem. Ligona to nije zanimalo. “Htio bih biti slobodan. Kad si na uvjetnoj slobodi često moraš posjećivati službenike zadužene da prate tvoje kretanje. Ne smiješ otići iz grada. Za mene je to djelomična sloboda”, objasnio je za The Philadelphia Inquirer.

“Trošimo ljudske živote i novac s predugim zatvaranjem ljudi. Nadajmo se da ćemo s puštanjem maloljetnika osuđenih na doživotni zatvor razmotriti način na koji osuđujemo ljude”, rekao je sudac nakon svoje odluke, prenosi “Index“.

Joe Ligon se prije izlaska pripremao tako da je gledao vijesti na malenom televizoru u svojoj ćeliji. “Sviđaju mi se izgledi za preživljavanje vani”, našalio se gledajući kroz prozor. “Gledam ove visoke zgrade, to mi je sve novo. Toga prije nije postojalo”, dodao je.

Facebook komentari